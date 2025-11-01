Estos 10 nombres de mascotas fueron furor en 2025 según la IA

Las tendencias también llegan al mundo animal: la IA reveló cuáles fueron los nombres de mascotas más elegidos en 2025 y algunos te van a sorprender.

La tecnología y el nivel de conectividad que tenemos hoy en día, no solo marcan lo que escuchamos o usamos, sino también marcan en cómo llamamos a nuestras mascotas. En 2025, la inteligencia artificial recopiló algunos datos y elaboró una lista con los nombres más populares.

Los nombres más elegidos según la IA Entre los nombres de perros, los más populares fueron Luna, Milo, Rocky, Nala y Simba. Estos clásicos siguen encabezando los rankings año tras año, aunque en 2025 se sumaron nombres inspirados en series y películas, como Wednesday o Grogu.

En cuanto a los gatos, la IA destacó nombres más cortos y suaves: Michi, Cleo, Loki, Salem y Mochi fueron los más usados. Muchos de ellos reflejan la personalidad misteriosa y adorable de los felinos, además de una fuerte influencia del universo digital y la estética kawaii.

Nombres para perro Foto: Archivo. Entre los más usados entre mascotas hay clásicos que nunca pasan de moda y otros completamente nuevos. Foto: Archivo Un reflejo de las nuevas generaciones La inteligencia artificial también señala que las nuevas generaciones eligen nombres que expresan identidad y conexión emocional. Los dueños ya no buscan solo algo “lindo”, sino que quieren reflejar su estilo, gustos e incluso el contexto cultural del momento.