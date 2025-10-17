Las razas de perros que mejor se adaptan a vivir en departamento

Vivir en un departamento no significa renunciar a tener una mascota. Conocé cuáles son las razas de perros que mejor se adaptan a los espacios pequeños.

Algunas razas pequeñas se adaptan de forma fácil a la vida en departamento. Foto: MSD Salud Animal

A la hora de adoptar una mascota son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta, una de ellas es el espacio con el que contamos. En el caso de vivir en un departamento, se debe tener en cuenta que no todas las razas se adaptan igual a los espacios reducidos.

Algunos perros necesitan mucho ejercicio o son muy ruidosos, mientras que otros se sienten cómodos en ambientes más tranquilos y pequeños. En este sentido, a continuación te contamos cuáles son las mejores razas para la vida en departamento y por qué se destacan.

Los perros que más fácil se adaptan a la vida en departamento Bulldog Francés : es pequeño, sociable y con una energía moderada. Además, no ladra mucho, se adapta bien a rutinas tranquilas y disfruta pasar tiempo con su dueño. Además, no necesita largas caminatas diarias.





Pug: perros cariñosos, juguetones y muy adaptables. Aman la compañía humana y no requieren mucho espacio para estar felices. Suelen ser tranquilos y se llevan bien con niños y otros animales.



MASCOTAS LA RAZA PUG O CARLINO ES UNA DE LAS MÁS POPULARES EN EL MUNDO Foto: SHUTTERSTOCK Los perros tranquilos y de bajo nivel de energía son ideales para espacios reducidos. Foto: SHUTTERSTOCK Shih Tzu: de tamaño pequeño y temperamento dulce, el shih tzu es ideal para lugares cerrados. Tiene un carácter afectuoso y no demanda tanto ejercicio, aunque sí cuidados en su pelaje.





Bichón Frisé: perro alegre, sociable y sin apenas olor, el bichón frisé es una excelente opción para quienes viven en espacios reducidos. Es inteligente y aprende rápido, además de ser una raza hipoalergénica. Consejos para tener un perro en departamento Más allá de la raza, lo más importante es brindarle tiempo, atención y paseos diarios. Aunque no cuenten con un jardín, los perros necesitan ejercitarse, socializar y mantener una rutina estable. También es recomendable enseñarles desde cachorros a controlar los ladridos y acostumbrarlos a los ruidos del edificio.