Mascotas: ¿qué significa que mi perro me siga a todos lados?

El comportamiento más común en mascotas: qué significa que tu perro te siga a todos lados y cuándo deberías consultar un veterinario.

Por qué tus mascotas te siguen por toda la casa. Foto: Archivo

Cuando tenemos mascotas en casa, nos acostumbramos a una escena que se repite siempre: nos levantamos del sillón y nuestro perro va detrás. Vamos al baño y también quiere entrar. Este comportamiento que nos resulta adorable tiene algunas explicaciones según expertos.

Los perros son animales acostumbrados a estar en manada. En estado salvaje, separarse significa peligro, en este sentido, siempre buscan estar cerca de los líderes. Es por esto que una de las explicaciones de su comportamiento es este instinto ancestral: tu perro puede considerarse parte de tu manada.

Por otro lado, los perros son animales que pueden llegar a conocer tu rutina, por lo que pueden intuir que algo va a pasar cuando su dueño se mueve de lugar. Puede significar una comida, un paseo o juego.

Los perros hacen lo que sea por la atención de sus dueños Foto: Archivo MDZ Por qué los perros siguen a sus dueños y cuándo puede significar un problema mayor en tus mascotas. Foto: Archivo MDZ Cuando el apego en perros se vuelve un problema Este comportamiento puede resultar un problema cuando el perro puede sentir Ansiedad por Separación Canina (ASC) o hiperapego canino. Esto se expresa cuando comienza a romper cosas del hogar, ladra sin parar o se pone ansioso si pierde de vista a su dueño.

En estos casos, se recomienda consultar con un veterinario y entrenar al perro gradualmente a estar sin su dueño. Se debe premiar la calma y la independencia y no el seguimiento constante. Además, se puede dar actividades para que se entretengan solos como juguetes, huesos para morder o espacios propios donde se sientan seguros.