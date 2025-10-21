Tres recomendaciones clave para pasear a tu mascota en días de calor extremo

Elegir el horario adecuado, proteger las patas y mantener hidratada a tu mascota es clave para cuidar a los perros en días calurosos.

El paseo es fundamental, incluso en verano, pero hay que tener en cuenta algunas recomendaciones. Foto: SHUTERSTOCK

Tu mascota necesita paseos diarios, pero con la llegada de los días calurosos esta rutina puede volverse riesgosa. Cuidar su hidratación, elegir el horario adecuado y proteger sus patas son claves para evitar golpes de calor y quemaduras.

Evitar las horas de mayor calor en el día Lo primero que aconsejan los especialistas es no sacar los perros a pasear entre las 11 y las 17 horas, cuando el sol está más fuerte y el asfalto puede alcanzar temperaturas peligrosas. Se recomienda optar por salidas temprano a la mañana o después del atardecer, cuando el ambiente es más fresco y hay sombra.

Hidratación constante de tu mascota Durante el paseo, es fundamental llevar siempre agua fresca y un recipiente portátil. Los perros y gatos se deshidratan con rapidez y no siempre saben cuándo detenerse. Si notás jadeo excesivo, lengua muy roja o letargo, es señal de que necesitan descansar y tomar agua de inmediato.