Tres recomendaciones clave para pasear a tu mascota en días de calor extremo
Elegir el horario adecuado, proteger las patas y mantener hidratada a tu mascota es clave para cuidar a los perros en días calurosos.
Tu mascota necesita paseos diarios, pero con la llegada de los días calurosos esta rutina puede volverse riesgosa. Cuidar su hidratación, elegir el horario adecuado y proteger sus patas son claves para evitar golpes de calor y quemaduras.
Evitar las horas de mayor calor en el día
Lo primero que aconsejan los especialistas es no sacar los perros a pasear entre las 11 y las 17 horas, cuando el sol está más fuerte y el asfalto puede alcanzar temperaturas peligrosas. Se recomienda optar por salidas temprano a la mañana o después del atardecer, cuando el ambiente es más fresco y hay sombra.
Hidratación constante de tu mascota
Durante el paseo, es fundamental llevar siempre agua fresca y un recipiente portátil. Los perros y gatos se deshidratan con rapidez y no siempre saben cuándo detenerse. Si notás jadeo excesivo, lengua muy roja o letargo, es señal de que necesitan descansar y tomar agua de inmediato.
Cuidar sus patas y su piel
El suelo caliente puede causar quemaduras en las almohadillas de los animales. Un truco sencillo es colocar la mano sobre el piso durante unos segundos: si quema, también quema sus patas. En esos casos, conviene elegir zonas con césped o usar botitas protectoras. Además, si el pelaje es corto o claro, puede aplicarse protector solar especial para mascotas en orejas y hocico.