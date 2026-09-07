Manzana roja o verde: cuáles son las diferencias y cómo elegir la variedad ideal según sus propiedades

La manzana se mantiene como una de las frutas más consumidas por sus comprobados beneficios nutricionales. Rica en fibra, vitaminas y antioxidantes, estimula la digestión, fortalece el sistema inmunitario y cuida la salud cardiovascular.

Sin embargo, al momento de realizar la compra, las diferencias entre la variedad roja y la verde van más allá del aspecto visual, abarcando desde la textura y el sabor hasta sus aportes específicos al organismo.

En el aspecto gastronómico, ambas opciones presentan diferencias. La manzana verde se destaca por un sabor predominantemente ácido y un perfil refrescante. Posee una cáscara más gruesa y una pulpa firme y crujiente, siendo la opción preferida para la repostería o para platos que buscan un contraste entre notas dulces y agrias.

Mientras que la manzana roja se caracteriza por un gusto significativamente más dulce debido a sus azúcares naturales como la fructosa y la sacarosa. Su piel es más fina y su textura resulta más suave y jugosa, lo que la convierte en una fruta ideal para el consumo fresco.

La manzana verde contiene una menor proporción de azúcar y un mayor aporte proporcional de fibra. Esta combinación resulta clave para ralentizar la absorción de glucosa en sangre y generar una sensación prolongada de saciedad, beneficiando a personas con diabetes o a quienes buscan reducir calorías.

Por su parte, la manzana roja presenta una ligera ventaja en la concentración de vitamina C, un nutriente fundamental para reforzar las defensas e incrementar la absorción de hierro.

El impacto positivo de esta fruta cuenta con sólido respaldo científico. Una revisión de más de 150 investigaciones confirmó que la ingesta diaria de alimentos ricos en flavonoles, compuestos presentes en las manzanas, el té, las uvas y los frutos rojos, reduce la presión arterial y mejora los niveles de colesterol.