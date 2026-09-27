Mantequilla de almendras sin azúcar: el truco para lograr una textura súper cremosa

Pasos

Tostá las almendras: distribuí las almendras sobre una placa y llevá a horno precalentado a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Tienen que tomar apenas color y desprender aroma.

Dejá entibiar: retiralas del horno y esperá unos minutos. No es necesario que se enfríen completamente; ligeramente tibias ayudan a liberar sus aceites naturales.

Procesá: colocá las almendras en una procesadora potente y comenzá a triturar. Primero vas a obtener una especie de harina.

Tené paciencia: continuá procesando. La mezcla va a pasar por distintas etapas: polvo, arena húmeda, pasta espesa y finalmente una crema más fluida.

Buscá la textura: procesá hasta conseguir una mantequilla lisa y cremosa. Puede llevar entre 10 y 15 minutos dependiendo de la potencia de la máquina.