Mantequilla de almendras sin azúcar: el truco para lograr una textura súper cremosa
Lograr una mantequilla de almendras casera, cremosa y sin azúcar es posible con esta receta simple de un solo ingrediente.
La mantequilla de almendras sin azúcar es una de esas recetas simples que vale la pena tener siempre a mano. Se prepara con un solo ingrediente, queda cremosa y tiene un sabor intenso y natural. Es perfecta para untar en tostadas, acompañar frutas o sumar a preparaciones. ¡Manos a la obra!
En la cocina casera, hacer mantequilla de almendras permite controlar exactamente qué contiene la preparación. No necesitás agregar azúcar, miel ni aceites: las propias almendras aportan la grasa necesaria para conseguir esa textura untuosa. Además, podés prepararla con anticipación y conservarla en un frasco limpio para tenerla lista durante varios días.
FICHA
Ingredientes
- 300 gr de almendras naturales sin sal
- Tostá las almendras: distribuí las almendras sobre una placa y llevá a horno precalentado a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Tienen que tomar apenas color y desprender aroma.
- Dejá entibiar: retiralas del horno y esperá unos minutos. No es necesario que se enfríen completamente; ligeramente tibias ayudan a liberar sus aceites naturales.
- Procesá: colocá las almendras en una procesadora potente y comenzá a triturar. Primero vas a obtener una especie de harina.
- Tené paciencia: continuá procesando. La mezcla va a pasar por distintas etapas: polvo, arena húmeda, pasta espesa y finalmente una crema más fluida.
- Buscá la textura: procesá hasta conseguir una mantequilla lisa y cremosa. Puede llevar entre 10 y 15 minutos dependiendo de la potencia de la máquina.
- Envasá: colocá la mantequilla en un frasco limpio y dejá enfriar completamente antes de tapar.