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Mantequilla de almendras sin azúcar: el truco para lograr una textura súper cremosa

Lograr una mantequilla de almendras casera, cremosa y sin azúcar es posible con esta receta simple de un solo ingrediente.

Candela Spann

La mantequilla de almendras casera que se hace con un solo ingrediente y queda espectacular

La mantequilla de almendras casera que se hace con un solo ingrediente y queda espectacular

Imagen creada por IA - MDZ

La mantequilla de almendras sin azúcar es una de esas recetas simples que vale la pena tener siempre a mano. Se prepara con un solo ingrediente, queda cremosa y tiene un sabor intenso y natural. Es perfecta para untar en tostadas, acompañar frutas o sumar a preparaciones. ¡Manos a la obra!

En la cocina casera, hacer mantequilla de almendras permite controlar exactamente qué contiene la preparación. No necesitás agregar azúcar, miel ni aceites: las propias almendras aportan la grasa necesaria para conseguir esa textura untuosa. Además, podés prepararla con anticipación y conservarla en un frasco limpio para tenerla lista durante varios días.

FICHA

Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
5 minutos y 15 minutos de procesamiento
Tiempo total de preparación
30 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Casera saludable

Ingredientes

  • 300 gr de almendras naturales sin sal 300 gr de almendras naturales sin sal
Pasos
  • Tostá las almendras: distribuí las almendras sobre una placa y llevá a horno precalentado a 170 °C durante 8 a 10 minutos. Tienen que tomar apenas color y desprender aroma.
  • Dejá entibiar: retiralas del horno y esperá unos minutos. No es necesario que se enfríen completamente; ligeramente tibias ayudan a liberar sus aceites naturales.
  • Procesá: colocá las almendras en una procesadora potente y comenzá a triturar. Primero vas a obtener una especie de harina.
  • Tené paciencia: continuá procesando. La mezcla va a pasar por distintas etapas: polvo, arena húmeda, pasta espesa y finalmente una crema más fluida.
  • Buscá la textura: procesá hasta conseguir una mantequilla lisa y cremosa. Puede llevar entre 10 y 15 minutos dependiendo de la potencia de la máquina.
  • Envasá: colocá la mantequilla en un frasco limpio y dejá enfriar completamente antes de tapar.

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