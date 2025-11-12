¿Mañana o tarde? Este es el mejor horario para hacer ejercicio y cuidar tu presión

Vivimos a mil, el estrés del trabajo, el tráfico... todo suma y hace que la presión varíe. El problema es cuando esos picos se vuelven la norma. Ahí es cuando la hipertensión, si no la manejamos, se complica. Los médicos no se cansan de decirlo: hacer ejercicio es la mejor receta para mantenerla a raya.

Pero claro, con la vida que llevamos, la pregunta del millón es: ¿cuándo? ¿Hay de verdad una hora "ideal" para ponerse las zapatillas y que el esfuerzo sirva más para bajar la presión? ¿Sirve más la caminata de la mañana o la clase de spinning de la tarde ?

La respuesta corta, según los que saben, es que... no hay una hora mágica que sirva para todos. Tanto la rutina de la mañana como la de la tarde ayudan. Los expertos coinciden en algo que es mucho más importante: la clave de todo es la constancia . Umo Callins, una especialista en nutrición y entrenamiento, lo dice clarito: "Siempre les pregunto a mis clientes qué hora del día les es más fácil de mantener". Ella mira sus horarios, qué prefieren, cómo es su vida . Al final, el mejor horario es, simplemente, el que puedas cumplir.

El cardiólogo Saagar Sanghvi, de la Indiana University Health, opina igual. "Como a la mayoría de nosotros nos vendría bien hacer más ejercicio, el consejo es hacerlo en cualquier momento que sea posible". El valor real está en hacerlo un hábito, no en el minuto exacto en que mirás el reloj.

Uno de los problemas más comunes en los adultos mayores es la pérdida de equilibrio.

Dicho esto, sí hay algunas ventajas copadas de entrenar temprano. Hay estudios que vieron que, en las mujeres, moverse antes del mediodía puede dar mejores resultados para bajar la presión y achicar la grasa abdominal. Un estudio publicado en la revista Hypertension observó que las mujeres que entrenaban por la mañana tuvieron mejoras superiores a las que lo hacían más tarde.

Para los adultos mayores, algo tan simple como una caminata de 30 minutos al empezar el día demostró ser súper eficaz para bajar la presión sistólica. Y un plus que no es menor: si entrenás temprano, es menos probable que te afecte el sueño, algo que sí puede pasar si hacés ejercicio muy tarde.

¿Y qué pasa si sos más de la tarde?

Pero si sos de los que apaga el despertador mil veces, ¡tranquilo! Entrenar por la tarde o al anochecer también tiene lo suyo, y la ciencia lo respalda. Marie Spano, una nutricionista deportiva, dice que el ejercicio a la tarde puede ser incluso mejor para algunas personas, "especialmente para los hombres con hipertensión".

¿Por qué? Parece que entrenar más tarde ayuda a calmar más el sistema nervioso (esa respuesta de "lucha o huida"). Además, el cardiólogo Renato Apolito suma un dato clave: la gente suele sentirse "más fuerte y flexible" al final del día. El cuerpo ya está "caliente", lo que te permite hacer entrenamientos más intensos.

Al final, la decisión es tuya. La ciencia nos dice que lo más importante es que te muevas. Ya sea que prefieras el frescor de la mañana o liberar tensiones por la tarde, lo que realmente cuenta es que lo hagas parte de tu vida.