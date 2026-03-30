Luna Rosa en Argentina: a qué hora exacta se verá el 1 de abril

La Luna llena de abril podrá verse en Argentina en los primeros días del mes y volverá a captar la atención por su nombre, su trasfondo cultural y el momento exacto en que alcanzará su mayor brillo.

La Luna Rosa podrá verse en Argentina durante la noche del 1 de abril y alcanzará su punto máximo de iluminación cerca de la medianoche.

Abril llegará con un espectacular fenómeno astronómico que podrá ser visto en Argentina y otras partes del mundo: la Luna Rosa. Se trata de la luna llena de abril, una de las más conocidas del calendario anual por el interés que despierta su nombre y por las tradiciones que se fueron construyendo a su alrededor.

Aunque suele presentarse como un evento especial, la Luna Rosa forma parte del ciclo lunar habitual. En otras palabras, es la luna llena correspondiente al mes de abril, que en 2026 podrá apreciarse durante la noche del 1 de abril desde Argentina, siempre que el cielo esté despejado.

Lo que más curiosidad genera, sin embargo, es su nombre. La llamada Luna Rosa no recibe esa denominación porque el satélite natural vaya a verse rosado, sino por una tradición muy antigua de los pueblos originarios de América del Norte. Ese nombre quedó asociado a la aparición primaveral de una flor silvestre rosada, conocida como phlox subulata o “moss pink”, que suele florecer en esa época del año en el hemisferio norte.

Con el paso del tiempo, esa referencia estacional se mantuvo y pasó a formar parte de los nombres populares de cada luna llena. Por eso, cuando se habla de Luna Rosa, en realidad se está usando una denominación cultural e histórica, no una descripción visual del fenómeno. En Argentina, como en el resto del hemisferio sur, la Luna se verá con su aspecto habitual, aunque cerca del horizonte pueda tomar tonos algo anaranjados por efecto de la atmósfera.

Luna rosa Aunque se la conoce como Luna Rosa, la Luna no cambiará de color: el nombre proviene de una antigua tradición cultural del hemisferio norte. MDZ A qué hora se podrá ver esta Luna En cuanto al momento más esperado, la Luna Rosa alcanzará su punto máximo de iluminación en Argentina el miércoles 1 de abril a las 23:11. Ese será el instante exacto del plenilunio en el país, por lo que la mejor oportunidad para observarla será durante esa noche, especialmente en lugares con poca contaminación lumínica.