¡Lucite! rollos de canela al horno: receta simple y rica
Una receta que llena la casa de aroma y tentación: rollos de canela caseros, esponjosos, dulces y perfectos para una merienda inolvidable.
Esta receta es ideal para quienes aman la pastelería casera con aromas irresistibles. Los rollos de canela son esponjosos, dulces y con ese perfume cálido que invade toda la cocina. Perfectos para la merienda o el desayuno, son un clásico que vale la pena preparar en casa.
Rinde: 12 porciones
Ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo.
- 250 mililitros de leche tibia.
- 25 gramos de levadura fresca.
- 100 gramos de azúcar.
- 80 gramos de manteca.
- 2 huevos.
- 10 gramos de sal.
Para el relleno:
- 100 gramos de azúcar.
- 50 gramos de manteca.
- 10 gramos de canela en polvo.
Paso a paso para crear unos rollos de canela deliciosos
1- Disolvé la levadura en la leche tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.
2-Colocá la harina en un bol, agregá el azúcar, la sal y mezclá bien.
3- Sumá los huevos, la manteca derretida y la levadura activada, mezclá hasta formar una masa.
4- Amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.
5- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
6- Estirá la masa en forma rectangular con un palo de amasar.
7- Untá la manteca sobre la masa, espolvoreá el azúcar y la canela en polvo.
8- Enrollá la masa formando un cilindro y cortá en porciones.
9- Colocá los rollos en una placa y dejá reposar 20 minutos más.
10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos hasta que queden dorados.
De la cocina a la mesa
Los rollos de canela son un clásico de la panadería dulce que nunca pasa de moda. Esta receta permite lograr en casa esa textura esponjosa y ese relleno dulce y aromático que los hace tan especiales. Además, podés sumar un glaseado de azúcar impalpable o queso crema para darles un toque extra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentarlos unos segundos antes de servir para devolverles su suavidad. ¡Disfrutalos!