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¡Lucite! rollos de canela al horno: receta simple y rica

Una receta que llena la casa de aroma y tentación: rollos de canela caseros, esponjosos, dulces y perfectos para una merienda inolvidable.

Candela Spann

Rollos de canela suaves y aromáticos: receta casera

Rollos de canela suaves y aromáticos: receta casera

Paulina Cocina

Esta receta es ideal para quienes aman la pastelería casera con aromas irresistibles. Los rollos de canela son esponjosos, dulces y con ese perfume cálido que invade toda la cocina. Perfectos para la merienda o el desayuno, son un clásico que vale la pena preparar en casa.

Rollos de canela caseros receta clásica y deliciosa
Muchas versiones de esta receta incluyen glaseado dulce.

Muchas versiones de esta receta incluyen glaseado dulce.

Rinde: 12 porciones

Ingredientes

  • 500 gramos de harina de trigo.
  • 250 mililitros de leche tibia.
  • 25 gramos de levadura fresca.
  • 100 gramos de azúcar.
  • 80 gramos de manteca.
  • 2 huevos.
  • 10 gramos de sal.

Para el relleno:

  • 100 gramos de azúcar.
  • 50 gramos de manteca.
  • 10 gramos de canela en polvo.

Paso a paso para crear unos rollos de canela deliciosos

1- Disolvé la levadura en la leche tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.

2-Colocá la harina en un bol, agregá el azúcar, la sal y mezclá bien.

3- Sumá los huevos, la manteca derretida y la levadura activada, mezclá hasta formar una masa.

4- Amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.

5- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

6- Estirá la masa en forma rectangular con un palo de amasar.

7- Untá la manteca sobre la masa, espolvoreá el azúcar y la canela en polvo.

8- Enrollá la masa formando un cilindro y cortá en porciones.

9- Colocá los rollos en una placa y dejá reposar 20 minutos más.

10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos hasta que queden dorados.

Receta de rollos de canela caseros fáciles y esponjosos
Esta receta de rollos de canela es popular en todo el mundo.

Esta receta de rollos de canela es popular en todo el mundo.

De la cocina a la mesa

Los rollos de canela son un clásico de la panadería dulce que nunca pasa de moda. Esta receta permite lograr en casa esa textura esponjosa y ese relleno dulce y aromático que los hace tan especiales. Además, podés sumar un glaseado de azúcar impalpable o queso crema para darles un toque extra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentarlos unos segundos antes de servir para devolverles su suavidad. ¡Disfrutalos!

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