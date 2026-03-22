¡Lucite! rollos de canela al horno: receta simple y rica

Esta receta es ideal para quienes aman la pastelería casera con aromas irresistibles. Los rollos de canela son esponjosos, dulces y con ese perfume cálido que invade toda la cocina. Perfectos para la merienda o el desayuno, son un clásico que vale la pena preparar en casa.

1- Disolvé la levadura en la leche tibia y dejá reposar unos minutos hasta que se active.

2-Colocá la harina en un bol, agregá el azúcar , la sal y mezclá bien.

3- Sumá los huevos, la manteca derretida y la levadura activada, mezclá hasta formar una masa.

4- Amasá durante 10 minutos hasta lograr una masa suave y elástica.

5- Dejá levar la masa tapada en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.

6- Estirá la masa en forma rectangular con un palo de amasar.

7- Untá la manteca sobre la masa, espolvoreá el azúcar y la canela en polvo.

8- Enrollá la masa formando un cilindro y cortá en porciones.

9- Colocá los rollos en una placa y dejá reposar 20 minutos más.

10- Llevá al horno precalentado a 180 grados durante 25 a 30 minutos hasta que queden dorados.

Receta de rollos de canela caseros fáciles y esponjosos Esta receta de rollos de canela es popular en todo el mundo. Gravita

De la cocina a la mesa

Los rollos de canela son un clásico de la panadería dulce que nunca pasa de moda. Esta receta permite lograr en casa esa textura esponjosa y ese relleno dulce y aromático que los hace tan especiales. Además, podés sumar un glaseado de azúcar impalpable o queso crema para darles un toque extra. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético y calentarlos unos segundos antes de servir para devolverles su suavidad. ¡Disfrutalos!