Los árboles frutales en maceta que arrasan este otoño
Con estos árboles frutales, cualquier hogar puede tener su propia cosecha. No hace falta terreno amplio. Solo macetas.
Tener árboles frutales en maceta no es un sueño irrealizable. Cada vez más hogares los eligen para balcones y patios. En otoño, varias especies se adaptan bien al trasplante y al crecimiento en recipientes. Con buen drenaje y sol, estos árboles dan frutos reales y aportan verde en espacios chicos.
Frutales en maceta para otoño
El limonero es uno de los más elegidos. Se adapta a macetas grandes y da frutos durante gran parte del año. En zonas como Buenos Aires o Córdoba crece sin problemas si recibe varias horas de sol. El riego debe ser moderado y el sustrato liviano para evitar exceso de agua.
El naranjo enano también gana espacio. Su tamaño reducido permite cultivarlo en balcones. En otoño mantiene su follaje verde y forma frutos pequeños. Necesita temperaturas templadas y protección ante heladas fuertes, algo común en el interior del país.
El manzano enano es otra opción fuerte para esta temporada. Tolera el frío y se adapta bien a regiones del sur de Argentina. En maceta crece controlado y da manzanas reales. Requiere poda anual y buena exposición al sol para mejorar la producción.
El ciruelo completa la lista. Es resistente y se adapta a distintos climas del país. En maceta necesita espacio para raíces y riego regular. En otoño entra en reposo, lo que favorece su desarrollo para la próxima temporada de frutos.