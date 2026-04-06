Los árboles frutales en maceta que arrasan este otoño

Tener árboles frutales en maceta no es un sueño irrealizable. Cada vez más hogares los eligen para balcones y patios. En otoño, varias especies se adaptan bien al trasplante y al crecimiento en recipientes. Con buen drenaje y sol, estos árboles dan frutos reales y aportan verde en espacios chicos.

Frutales en maceta para otoño El limonero es uno de los más elegidos. Se adapta a macetas grandes y da frutos durante gran parte del año. En zonas como Buenos Aires o Córdoba crece sin problemas si recibe varias horas de sol. El riego debe ser moderado y el sustrato liviano para evitar exceso de agua.

árboles El naranjo enano también gana espacio. Su tamaño reducido permite cultivarlo en balcones. En otoño mantiene su follaje verde y forma frutos pequeños. Necesita temperaturas templadas y protección ante heladas fuertes, algo común en el interior del país.

árboles El manzano enano es otra opción fuerte para esta temporada. Tolera el frío y se adapta bien a regiones del sur de Argentina. En maceta crece controlado y da manzanas reales. Requiere poda anual y buena exposición al sol para mejorar la producción.