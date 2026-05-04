Lo que inflama tu intestino y cómo aliviarlo con remedios naturales que sí funcionan

Es más común de lo que parece. La inflamación del intestino causa distensión, gases y dolor. La alimentación, el estrés y ciertos hábitos diarios influyen en este problema. Con cambios simples y remedios naturales, es posible aliviar las molestias y mejorar la digestión.

Una de las causas más habituales es la dieta. El exceso de ultraprocesados, azúcares y grasas saturadas altera la microbiota . También influyen los lácteos en personas sensibles y el gluten en casos de intolerancia. Cuando el intestino se irrita, responde con inflamación, generando molestias constantes.

Eliminar ciertos alimentos es la primera fase de un tratamiento para cuidar tu intestino. Foto: Shutterstock

Eliminar ciertos alimentos es la primera fase de un tratamiento para cuidar tu intestino. Foto: Shutterstock

El estrés también impacta. El sistema digestivo está conectado con el sistema nervioso. Episodios de ansiedad o tensión afectan el ritmo intestinal. Esto provoca hinchazón, digestión lenta y sensación de pesadez. Dormir mal agrava el cuadro y mantiene el problema activo.

Entre los remedios naturales, el jengibre destaca. Tiene compuestos que ayudan a reducir la inflamación y favorecen la digestión. Se puede consumir en infusión o rallado en comidas.

Beber una infusión después de la comida evita la inflamación. Foto: Archivo Beber una infusión después de la comida evita la inflamación. Foto: Archivo

Esta infusión tiene numerosas bondades para el organismo Foto: Shutterstock Esta infusión tiene numerosas bondades para el organismo Foto: Shutterstock

La menta también es útil. Su aceite esencial relaja los músculos del intestino. Esto disminuye los espasmos y los gases. Por eso se usa en casos de colon irritable. Una taza de té de menta después de comer ayuda a aliviar molestias.

Otro aliado es el yogur natural con probióticos. Aporta bacterias beneficiosas que equilibran la flora intestinal. Esto mejora la digestión y reduce la inflamación. Es importante elegir opciones sin azúcar añadida para obtener mejores resultados.

La hidratación es otro punto básico. Beber suficiente agua facilita el tránsito intestinal y evita la acumulación de gases. También ayuda a eliminar toxinas del organismo, lo que reduce la irritación interna.