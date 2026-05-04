Infertilidad y celiaquía: ¿y si la pieza que falta está en tu intestino?
Un diagnóstico preciso y una nutrición supervisada pueden mejorar la salud intestinal y reproductiva en mujeres y varones.
La evidencia científica demuestra que, con un diagnóstico preciso y un abordaje nutricional estratégico, el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de regenerarse. Por eso, la importancia de trabajar siempre de manera multidisciplinaria porque entendemos que la fertilidad es integral: sanar tu intestino es, muchas veces, el primer paso para abrazar a tu bebé.
El intestino es nuestro "segundo cerebro", pero también es el motor de nuestra salud reproductiva. La celiaquía es una afección autoinmune sistémica, actúa muchas veces como un "saboteador silencioso" que afecta la capacidad de concebir sin dar una sola señal digestiva.
El vínculo invisible: ¿Cómo afecta la celiaquía?
La enfermedad celíaca no tratada dispara una respuesta inmunológica persistente. Esta "cascada inflamatoria" genera un aumento de sustancias que afectan la receptividad del endometrio.
- En mujeres: puede traducirse en abortos recurrentes o fallos de implantación.
- En varones: la inflamación sistémica afecta la calidad, movilidad y morfología de los espermatozoides.
¿Celiaquía sin "dolor de panza"?
¡Rotundamente sí! Esta es la mayor señal de alerta. Muchas personas llegan a la consulta por Infertilidad sin Causa Aparente (ESCA) sin haber tenido nunca un síntoma digestivo. El daño en las vellosidades intestinales está ahí, impidiendo que se absorba el Zinc, Selenio, Hierro y Ácido Fólico, que son el "combustible" esencial para crear vida.
El efecto reparador de la nutrición especializada
El tratamiento no es simplemente "comer sin harina", es realizar una rehabilitación vellositaria. En las consultas se busca:
- Restaurar la barrera intestinal: para que esos nutrientes lleguen realmente al embrión.
- Regular el eje hormonal: al bajar el estrés oxidativo, el cuerpo recupera su equilibrio.
- Resultados tangibles: estudios clínicos indican que, tras un periodo de alimentación libre de gluten estrictamente supervisada, las chances de embarazo se igualan a las de personas no celíacas.
Preguntas clave para entender tu salud
- ¿Debo eliminar el gluten "por las dudas"? ¡No! Realizar cambios restrictivos sin diagnóstico puede ocultar la enfermedad en los análisis y generar deficiencias nutricionales. Primero se testea, después se actúa.
- ¿Qué señales deberían alertarme? Anemias que no mejoran con suplementos, antecedentes de enfermedades autoinmunes o abortos espontáneos sin explicación.
- ¿Cuál es el rol del nutricionista? Son los arquitectos del nuevo entorno biológico. No solo indican la exclusión del gluten; suplementan con precisión y sanan tu microbiota para que tu cuerpo sea un lugar seguro para gestar.
- El diagnóstico de celiaquía no es un obstáculo, es una hoja de ruta. Los profesionales de la nutrición acompañan este proceso para transformar tu biología a través de la comida real. La ciencia nos da la razón: el camino hacia la fertilidad empieza desde adentro.
* Lic. Maite Maller (MN 11248) Nutricionista en Halitus Instituto Médico. Creadora del programa HaliGut, enfocada en fertilidad, microbiota y nutrición antiinflamatoria.