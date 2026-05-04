Infertilidad y celiaquía: ¿y si la pieza que falta está en tu intestino?

Un diagnóstico preciso y una nutrición supervisada pueden mejorar la salud intestinal y reproductiva en mujeres y varones.

La celiaquía es una afección autoinmune sistémica, actúa muchas veces como un "saboteador silencioso.

La evidencia científica demuestra que, con un diagnóstico preciso y un abordaje nutricional estratégico, el cuerpo tiene una capacidad asombrosa de regenerarse. Por eso, la importancia de trabajar siempre de manera multidisciplinaria porque entendemos que la fertilidad es integral: sanar tu intestino es, muchas veces, el primer paso para abrazar a tu bebé.

El intestino es nuestro "segundo cerebro", pero también es el motor de nuestra salud reproductiva. La celiaquía es una afección autoinmune sistémica, actúa muchas veces como un "saboteador silencioso" que afecta la capacidad de concebir sin dar una sola señal digestiva.

El vínculo invisible: ¿Cómo afecta la celiaquía? La enfermedad celíaca no tratada dispara una respuesta inmunológica persistente. Esta "cascada inflamatoria" genera un aumento de sustancias que afectan la receptividad del endometrio.

En mujeres: puede traducirse en abortos recurrentes o fallos de implantación.

En varones: la inflamación sistémica afecta la calidad, movilidad y morfología de los espermatozoides. celiaquias La importancia de trabajar siempre de manera multidisciplinaria porque entendemos que la fertilidad es integral. Freepik. ¿Celiaquía sin "dolor de panza"? ¡Rotundamente sí! Esta es la mayor señal de alerta. Muchas personas llegan a la consulta por Infertilidad sin Causa Aparente (ESCA) sin haber tenido nunca un síntoma digestivo. El daño en las vellosidades intestinales está ahí, impidiendo que se absorba el Zinc, Selenio, Hierro y Ácido Fólico, que son el "combustible" esencial para crear vida.

El efecto reparador de la nutrición especializada El tratamiento no es simplemente "comer sin harina", es realizar una rehabilitación vellositaria. En las consultas se busca: