Lo que debes comer para que tu cabello crezca sin parar

El crecimiento sostenido del cabello se debe a hábitos simples y repetidos. Comer bien hoy da resultados a largo plazo.

No es magia. Es nutrición. El crecimiento del cabello no depende del champú ni de tratamientos externos. Cuando al cuerpo le faltan nutrientes, el pelo lo refleja. Fuerza, grosor y crecimiento responden a lo que comes cada día. Sin una dieta correcta, ningún producto logra resultados.

Qué comer para que tu cabello crezca El cabello está formado por queratina, una proteína. Para producirla, el cuerpo necesita suficiente aporte diario. Si la ingesta es baja, la proteína se destina a órganos vitales como el corazón, el cerebro o el hígado. El cabello queda al final de la fila y crece fino o frágil.

cabello money.jpg Por eso, cada comida debe tener proteína. Huevos, carne, pollo y pescado cumplen un rol central. También aportan proteínas las legumbres, las semillas y algunos frutos secos. No hace falta comer grandes cantidades, pero sí mantener constancia a lo largo del día.

Otro punto importante es el hierro. Este mineral participa en el transporte de oxígeno hacia los folículos. Cuando falta, el cabello crece débil y con caída visible. Carnes rojas, lentejas, espinaca y garbanzos ayudan a cubrir ese requerimiento básico.

El zinc también cumple una función directa. Interviene en la reparación celular y en la salud del cuero cabelludo. Su déficit se asocia con pérdida de densidad y quiebre. Está presente en semillas, frutos secos, carnes y legumbres.