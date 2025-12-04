Limpieza: el truco casero para limpiar los radiadores de la calefacción y dejarlos como nuevos

La limpieza debe realizarse al menos dos veces al año. Un secador de pelo y un poco de vinagre, la clave del éxito.

Los radiadores de calefacción son los protagonistas del hogar durante el invierno. Sin embargo, después de tanto uso suelen acumular polvo, pelusas y suciedad que afectan la calidad del aire interior. Una limpieza regular es importante para mantener su rendimiento.

radiador.jpg Deben estar apagados antes de la limpieza. Limpieza de radiadores Un gran truco de limpieza para desalojar el polvo acumulado en el interior es el del secador de pelo. Se coloca una toalla debajo del aparato para atrapar la suciedad que cae. Encender el secador en aire frío y dirigir el aire por la parte superior del radiador, apuntando hacia abajo. Finalmente, aspirar la suciedad restante.

Otra gran alternativa es el vapor y el vinagre. En un pulverizador colocar agua caliente, vinagre de limpieza y buscar un paño. Pasar luego una vaporeta por el exterior y las ranuras del radiador. Luego rociar la mezcla anterior sobre la superficie del radiador, dejar actuar y limpiar con un paño húmedo.

También se puede usar un cepillo largo y fino, parecido a un limpiabotellas, y una bayeta de microfibra. El cepillo se desliza por las ranuras y se remueve así la suciedad.

Por otra parte, para mantener los radiadores se recomienda aspirarlos una vez al mes y si lucen amarillentos se puede dar un retoque con pintura especial resistente al calor. Eso mejorará la estética y refleja mejor el calor.