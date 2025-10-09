Limpieza: el trucazo para quitar el polvo de los muebles en pocos segundos con acondicionador

Para realizar la limpieza de los muebles no siempre se necesita gastar mucho dinero en productos para este material. Es posible usar un truco casero para quitar el polvo y además previene la acumulación de polvo. Es muy económico también.

Para eso se coloca una cucharada de sal en un recipiente con un poco de agua tibia, se añaden dos o tres cucharadas de acondicionador y se remueve para que se integren todos los ingredientes.

Después se humecta un paño de microfibra con esa solución y se pasa por la superficie de los muebles para que desaparezca el polvo. El acondicionador dejará un acabado brillante y un aroma agradable, mientras que la sal colabora en la limpieza en general.

También se puede usar vinagre que es un limpiador y desinfectante ideal. Mientras que el aceite de oliva ayuda a nutrir la madera. En este caso se combina una parte de vinagre y tres partes de aceite de oliva.

Otra opción son las toallitas antiestáticas caseras. Para una limpieza rápida se puede colocar en un recipiente hermético paños de tela cortados y se colozca una mezcla de agua con alcohol y suavizante de telas. Antes de usarlas hay que escurrir.

Por otra parte, la glicerina también se puede usar para la limpieza de los muebles. Deja una película fina que repele el polvo y aporta un brillo sutil a las superficies duras.