Limpieza: el trucazo casero para quitar las manchas amarillas del colchón

Con el uso diario y el paso del tiempo el colchón acumula manchas amarillas, sudor, humedad y derrames accidentales, entre otras cosas. Es por eso que hay que realizar de vez en cuando una limpieza que se puede hacer con un truco casero.

Limpieza: trucos caseros La dupla del bicarbonato de sodio y el vinagre blanco nunca falla en el mundo de la limpieza. Estos productos son desodorizantes y blanqueadores. Para eso se mezcla una taza del primero con media taza del segundo en un atomizador.

colchon.jpg Una limpieza recomendada. En primer lugar, para empezar la limpieza hay que aspirar el colchón para eliminar polvo y ácaros que se acumulan. Agitar la solución y rociarla sobre el colchón. Después espolvorear una capa generosa de bicarbonato de sodio en la zona humedecida.

Hay que dejar actuar los productos al menos durante media hora, especialmente cuando se trata de manchas difíciles. El bicarbonato ayudará a absorber la humedad y el olor mientras que el vinagre descompone las manchas. Una vez que se secó volver a aspirar.