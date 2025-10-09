Limpieza: el trucazo casero para quitar las manchas amarillas del colchón
El colchón puede quedar impecable con una limpieza sencilla usando bicarbonato de sodio, vinagre y agua oxigenada.
Con el uso diario y el paso del tiempo el colchón acumula manchas amarillas, sudor, humedad y derrames accidentales, entre otras cosas. Es por eso que hay que realizar de vez en cuando una limpieza que se puede hacer con un truco casero.
Limpieza: trucos caseros
La dupla del bicarbonato de sodio y el vinagre blanco nunca falla en el mundo de la limpieza. Estos productos son desodorizantes y blanqueadores. Para eso se mezcla una taza del primero con media taza del segundo en un atomizador.
En primer lugar, para empezar la limpieza hay que aspirar el colchón para eliminar polvo y ácaros que se acumulan. Agitar la solución y rociarla sobre el colchón. Después espolvorear una capa generosa de bicarbonato de sodio en la zona humedecida.
Hay que dejar actuar los productos al menos durante media hora, especialmente cuando se trata de manchas difíciles. El bicarbonato ayudará a absorber la humedad y el olor mientras que el vinagre descompone las manchas. Una vez que se secó volver a aspirar.
También se puede usar agua oxigenada que es un gran blanqueador y desinfectante que es muy eficaz para las manchas amarillas. En este caso se aplica el producto directamente sobre la mancha y con un paño hay que frotar haciendo movimientos suaves.