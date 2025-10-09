Limpieza: Profeco reveló cuáles son los mejores detergentes para la ropa

Desde Profeco se realizó un análisis para determinar cuál jabón es más eficiente en la limpieza de las prendas.

La limpieza de la ropa es una tarea importante para lograr que quede impecable. Es por eso que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó una publicación con un análisis de los mejores jabones más efectivos en México.

Limpieza y detergentes recomendados En su estudio la Profeco estudió 49 productos de distintas marcas y fueron sometidos a rigurosas pruebas de laboratorio. Se examinaron diferentes factores para poder medir el desempeño real de cada jabón en el lavado cotidiano.

En ese sentido Profeco evaluó la eficiencia de lavado que se mide a través de la remoción de manchas estandarizadas en telas de algodón como las de café, salsa y grasa, entre otras.

También se evaluó la consolidación del color. Se evaluó la persistencia del color después de diez ciclos de lavado. También el desgaste de la tela, en ese punto se tuvo en cuenta la resistencia del tejido luego de quince lavados. Por último, la capacidad de prevenir el percudido.

LIMPIAR Los expertos aconsejan lavar la ropa, como mínimo, una vez a la semana Foto: Freepik Limpieza. Profeco realizó un estudio sobre la eficacia de cada detergente. Foto: Freepik El análisis abarcó jabones en polvo para ropa de color y blanca como también opciones multisos para ver cómo era la limpieza de cada prenda.