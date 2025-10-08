Adiós a la grasa: los trucos caseros de limpieza de la abuela para dejar los muebles de cocina brillantes

Los que están dentro del mundo de la limpieza saben que se puede hacer un trabajo con ingredientes caseros como vinagre y jabón para platos, entre otros.

La cocina es el lugar de la cocción de los alimentos por eso muchas veces los muebles acumulan grasa, polvo y huellas. Sin embargo, también se puede realizar una limpieza sencilla con trucos de la abuela a muy bajo costo.

Limpieza perfecta La mezcla de vinagre y agua no falla nunca en el mundo de la limpieza. El ácido acético de este ingrediente permite disolver la grasa eliminando bacterias sin dejar residuos tóxicos.

Con este truco de limpieza la cocina lucirá majestuosa Foto: Shutterstock Con este truco de limpieza la cocina lucirá majestuosa Foto: Shutterstock Para esto se mezcla una parte de vinagre blanco y dos partes de agua tibia en un atomizador. Se pueden añadir unas gotas de aceite esencial de limón para neutralizar el olor del vinagre. Luego hay que rociar la solución sobre las superficies y pasar un paño de microfibra limpio.

En tanto, si la grasa está muy incrustada se puede aplicar la mezcla y dejarla actuar unos minutos antes de comenzar a fregar.

Otra opción de limpieza es el jabón lavaplatos que elimina la grasa y es suave para casi todos los acabados de muebles de cocina. Se coloca una cucharada de jabón en un recipiente y se remueve hasta crear una espuma. Humedecer un paño o esponja en la solución y escurrir.