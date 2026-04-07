Las termas ocultas en Chile con aguas turquesas a más de 60°C: cuándo ir y cómo disfrutarlas mejor

Cada vez más personas buscan destinos tranquilos para desconectar del ritmo diario y conectar con la naturaleza. En ese contexto, las aguas termales se volvieron una de las opciones más elegidas para escapadas de fin de semana. Entre las alternativas menos conocidas aparece un lugar que sorprende por su entorno y sus características: las Termas de Polloquere, ubicadas en Chile , en plena cordillera.

Allí, los visitantes pueden sumergirse en pozos de agua caliente que provienen de manantiales subterráneos y que superan los 60°C, lo que convierte la experiencia en algo tan relajante como impactante.

Además de sus aguas termales, el lugar ofrece un paisaje típico del altiplano andino. Muy cerca se encuentra la Reserva Nacional Las Vicuñas, donde es posible observar fauna de la región como flamencos, vicuñas, alpacas, llamas y ñandúes.

Las aguas de estas termas contienen minerales como calcio, magnesio, azufre y silicatos, conocidos por sus propiedades terapéuticas.

Relajación muscular

Alivio de dolores articulares

Mejora en la circulación

Beneficios para la piel

Por su alta temperatura, se recomienda no permanecer más de 20 a 30 minutos en el agua.

Termas de Polloquere2 El complejo con aguas termales que disminuye dolores. Archivo

Las Termas de Polloquere se encuentran a unos 150 kilómetros de Putre, en la región de Parinacota, dentro del Salar de Surire. El acceso es gratuito, lo que las convierte en una opción atractiva para quienes buscan experiencias naturales sin costo.

El horario ideal para visitarlas es durante la mañana, cuando el ambiente es más tranquilo y las condiciones son más agradables. Durante la noche se suelen registrar bajas temperaturas y puede ser incómodo salir del agua.