Las razas de perros ideales para acompañar a adultos mayores

Las razas de perros más recomendadas para adultos mayores ofrecen compañía, afecto y seguridad en la vida diaria.

Las razas pequeñas y tranquilas son las más aconsejadas para adultos mayores. Foto: Shutterstock

Muchos adultos mayores pueden experimentar momentos de soledad debido a distintas circunstancias de la vida y la falta de compañía diaria. Sin embargo, una mascota puede transformar por completo ese panorama: un perro aporta alegría, afecto y bienestar al hogar, siempre que su presencia no represente un riesgo, sino una forma de simplificar y enriquecer la rutina del adulto mayor.

Razas de perros ideales para adultos mayores Caniche (Poodle): de tamaño pequeño o mediano, es fácil de manejar y muy inteligente. Se destaca por su carácter cariñoso y su capacidad de adaptación a la vida en interiores. Requiere cepillado frecuente, aunque tiene la ventaja de ser hipoalergénico.





Bichón Maltés: es un perro de compañía por excelencia, alegre y afectuoso. Resulta ideal para quienes buscan un compañero tranquilo y cercano. Su pelaje necesita cuidados regulares, pero no suele perder demasiado pelo.





Cavalier King Charles Spaniel: muy sociable y cariñoso, es perfecto para adultos mayores que valoran la compañía constante. Se adapta bien tanto a paseos cortos como a la vida en el hogar. Requiere atención moderada en su pelaje y en su salud cardíaca.





Shih Tzu: de carácter tranquilo y afectuoso, se lleva muy bien con personas mayores. No necesita grandes niveles de actividad física, por lo que es ideal para rutinas más relajadas. Su pelaje largo demanda mantenimiento frecuente. caninoterapia en tratamientos gerontológicos, perros, terapia, abuelos, adultos mayores Mascotas cariñosas y fáciles de cuidar mejoran la calidad de vida de los mayores. GCBA Qué perros no se recomiendan para adultos mayores Estos perros pueden significar una gran compañía para adultos mayores, sin embargo se deben tener en cuenta algunos puntos antes de adoptar a uno. En general, se desaconsejan los cachorros, ya que requieren mucha energía, entrenamiento y paciencia, además de demandar paseos frecuentes.