Las razas de perros más ansiosas y miedosas: qué dice la ciencia sobre su comportamiento

Algunas razas de perros tienen una predisposición genética mayor al miedo y la ansiedad según los expertos.

No todos los perros reaccionan igual ante situaciones de estrés. Si bien el miedo y la ansiedad pueden aparecer en cualquier raza dependiendo de la crianza y la socialización, los especialistas en comportamiento canino identifican algunas razas con una predisposición genética mayor a desarrollar estos comportamientos.

Las razas de perros consideradas más ansiosas y miedosas Chihuahua En los perros de raza Chihuahua muchas veces se puede encontrar una tendencia a la ansiedad. Su pequeño tamaño lo hace más vulnerable en contextos con ruidos fuertes, personas desconocidas o animales más grandes, lo que puede desencadenar miedo en el animal.

Greyhound y Galgo Los galgos y greyhounds son perros extremadamente sensibles al entorno. Su sistema nervioso muy reactivo los hace propensos a asustarse ante ruidos repentinos, movimientos bruscos y situaciones nuevas. Muchos de los que llegan a hogares adoptivos vienen de entornos de carreras donde la exposición social fue muy limitada, lo que intensifica su tendencia al miedo.

Border Collie El Border Collie es una de las razas más inteligentes del mundo pero esa misma inteligencia puede volverse en su contra. Son perros que procesan el entorno de forma muy intensa y cuando no tienen suficiente estimulación mental o están expuestos a situaciones impredecibles pueden desarrollar ansiedad, fobias a los ruidos y comportamientos compulsivos.