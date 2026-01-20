Presenta:

Las plantas en agua ganan espacio: energía plena para tu hogar

Las plantas en agua transmiten calma, movimiento y vida. Cuando el agua fluye y la planta crece, la energía cambia.

Julián Martínez

Plantas de agua.

Plantas de agua.

Las plantas en agua ganan espacio en muchos hogares. En Feng Shui, esta combinación activa una energía suave que ordena el ambiente y mejora la sensación general. Agua y plantas trabajan juntas para generar equilibrio, movimiento y bienestar en espacios donde todo parece estancado.

Las plantas en agua te regalan energía

El Feng Shui entiende el agua como símbolo de abundancia, flujo y oportunidades. Representa dinero en movimiento y renovación constante. Las plantas, por su parte, expresan crecimiento, vida y expansión. Al unir ambos elementos, se crea un chi activo que recorre el hogar y limpia la energía acumulada.

Estos son los beneficios de tener planta de bambú en la casa Foto: SHUTTERSTOCK
Este tipo de plantas resulta ideal para quienes buscan armonía sin grandes cambios. No requieren tierra, ocupan poco espacio y transmiten una sensación fresca. El contacto visual con el agua calma y ordena. El verde vivo refuerza la idea de progreso y cuidado del entorno.

Las recomendadas

Entre las plantas más recomendadas aparece el bambú de la suerte, asociado a prosperidad y equilibrio. El pothos destaca por su crecimiento continuo y resistencia. El filodendro se relaciona con protección y calma. Los esquejes de monstera simbolizan expansión y nuevas etapas. El syngonium acompaña procesos de cambio positivo.

plantas

La ubicación influye en el efecto energético. Colocar una planta en agua en la entrada del hogar activa oportunidades y movimiento. En el sector sureste, refuerza temas vinculados a dinero y abundancia. En un escritorio u oficina en casa, favorece ideas claras y fluidez laboral.

