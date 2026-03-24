¿Sin cerebro pero con sentidos? El fascinante y "oculto" mundo de la percepción de las plantas

La mayoría de las personas tiene una imagen de las plantas como seres decorativos y pasivos. Si bien no tienen un cerebro, investigaciones recientes señalan que el reino vegetal tiene una asombrosa capacidad para sentir el entorno y responder a él con una precisión sorprendente.

Esto no es magia, se trata de una biología de adaptación y supervivencia muy sofisticada. Las plantas perciben constantemente su mundo. A pesar de no tener ojos y oídos, las plantas están lejos de ser sordas o ciegas. El secreto reside en las células especializadas que están ubicadas en sus hojas y en sus raíces, según los que saben de jardín .

Las células actúan como sensores biológicos y les permiten percibir variaciones sutiles en la luz; su intensidad, color y dirección. En tanto, detectan el calor extremo como el frío y monitorean la disponibilidad de agua en el suelo y el aire.

Esa capacidad sensorial es clave para su existencia, ya que, al no poder moverse, deben adaptarse o perecer ante los cambios del ambiente.

Los estudios científicos realizados con especies como la zinnia han demostrado que esta percepción se traduce en acciones concretas y visibles. Las plantas no solo sienten, sino que reaccionan.

Gemini_Generated_Image_pnk9y7pnk9y7pnk9 Girasol, una de las plantas que se mueve buscando el sol. Fuente: IA Gemini.

El clásico ejemplo es el del girasol. Las plantas se inclinan y giran sus hojas y tallos hacia la luz para poder maximizar la fotosíntesis. En tanto, la famosa mimosa pudica, conocida como dormilona, puede cerrar sus hojas al menor roce como mecanismo de defensa contra los depredadores.

También las plantas cuando detectan sequía activan mecanismos internos para retener agua en sus tejidos cerrando los poros de sus ojos para evitar pérdida por evaporación.

Es importante aclarar que las plantas no experimentan el "dolor" como un humano, ya que carecen de las estructuras neuronales necesarias para esa experiencia emocional. Sin embargo, sí "responden" al estrés biológico de manera equiparable a una respuesta defensiva.

Lo más sorprendente en este caso es que sus reacciones no son siempre individuales. Se ha descubierto que las plantas pueden "comunicarse" entre sí. Ante un ataque de insectos o condiciones adversas, liberan señales químicas volátiles en el aire o a través de sus raíces que alertan a sus vecinas, permitiéndoles preparar sus propias defensas.