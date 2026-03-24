Ni flores ni adornos: las plantas que mejor quedan en la cocina y son fáciles de cuidar

Decorar la cocina con plantas puede ser un gran acierto, siempre que se elijan las especies adecuadas. En general, requieren buena luz natural, ventilación para evitar la humedad excesiva y un riego moderado que no sature las raíces. Además, es clave mantenerlas alejadas de fuentes de calor directo y no ubicarlas demasiado cerca de fruteros, ya que pueden atraer insectos.

Las plantas ideales para este espacio suelen ser compactas, decorativas y fáciles de cuidar. Se adaptan bien a estantes, encimeras o alféizares, y aportan calidez, color y una sensación de frescura durante todo el año.

Una de las opciones más elegidas es la Hoya de corazón, una suculenta de tamaño reducido con hojas en forma de corazón. Requiere pocos cuidados, se desarrolla mejor con luz indirecta y necesita riegos ocasionales.

Otra alternativa es la higuera de hoja de violín en su versión compacta. Sus hojas grandes y brillantes generan un fuerte impacto visual sin sobrecargar el ambiente. Se recomienda ubicarla cerca de una ventana para que reciba buena iluminación natural.

La hoya de corazón es una de las plantas más populares.

La palma de cola de caballo también es una excelente elección . Se trata de una planta resistente, con hojas largas y colgantes, que almacena agua en su tronco, lo que reduce la frecuencia de riego. Puede colocarse tanto en el suelo como sobre superficies elevadas.

Por su parte, la peperomia sandía se destaca por sus hojas con patrones llamativos, que aportan un toque diferente y decorativo a la cocina.

peperomia de sandía Peperonia de sandía. Archivo.

Finalmente, la planta de oración neón suma dinamismo al ambiente, ya que sus hojas se pliegan por la noche. Prefiere espacios con luz baja a media, por lo que es ideal ubicarla en zonas alejadas de la luz directa.

Elegir las plantas adecuadas no solo mejora la estética de la cocina, sino que también contribuye a crear un ambiente más agradable y natural en uno de los espacios más utilizados del hogar.