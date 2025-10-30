Las carreras terciarias con mayor proyección laboral para 2026, según la IA

La inteligencia artificial analizó las carreras terciarias e identificó cuáles tienen mayor salida laboral en el mundo actual.

Elegir qué carrera estudiar es un desafío en sí mismo, sobre todo si se busca una buena salida laboral en el futuro. Es por eso que la inteligencia artificial analizó las principales tendencias de empleo en los próximos años y reveló cuáles son las carreras terciarias con mayor demanda hacia 2026.

Tecnicatura en Desarrollo de Software La programación o desarrollo de software es una de las áreas con mayor crecimiento en América Latina y en el mundo. La IA destaca que los programadores con formación técnica logran rápida inserción y sueldos competitivos, especialmente en lenguajes como Python, Java y JavaScript.

Técnico en Energías Renovables La inteligencia artificial señala la carrera de Técnico en Energías Renovables como una de las más prometedoras, impulsada por la transición energética global y la expansión de proyectos solares y eólicos. Se trata de un perfil muy valorado tanto por empresas privadas como por organismos públicos.

Energía renovable Además de carreras orientadas a la tecnología, la IA destaca la importancia de las energías renovables en el futuro. Foto: Archivo Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos Estas formaciones permiten acceder a puestos vinculados al comercio electrónico, la publicidad digital y la interpretación de métricas para la toma de decisiones estratégicas. Cada vez más organizaciones buscan profesionales capaces de analizar grandes volúmenes de información y optimizar sus procesos.

Ciberseguridad Otra de las áreas con fuerte crecimiento es Ciberseguridad, impulsada por la digitalización de empresas, bancos y organismos públicos. La inteligencia artificial destaca que la demanda de técnicos en seguridad informática aumentará sostenidamente durante 2026, debido a la necesidad de proteger datos sensibles y prevenir ataques cibernéticos.