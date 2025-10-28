Cinco oficios o carreras que no van a desaparecer en Argentina aunque avance la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que trabajamos y aprendemos. Muchas tareas repetitivas o técnicas se automatizan, pero hay campos donde el factor humano sigue siendo insustituible. Las carreras que priorizan el criterio, la creatividad o la interacción personal son las que más posibilidades tienen de mantenerse vigentes en el futuro.

Según distintos análisis laborales, estas profesiones no solo resisten la automatización, sino que se fortalecen con el uso de nuevas herramientas digitales. A continuación, las cinco que seguirán siendo esenciales en la era de la inteligencia artificial.

La atención médica combina conocimiento científico con empatía y toma de decisiones bajo presión. Aunque la tecnología asista en diagnósticos, la conexión entre profesional y paciente es algo que los algoritmos no pueden reemplazar. "La salud dependerá siempre de personas que acompañen, escuchen y actúen en el momento”, destacó la inteligencia artificial.

El apoyo emocional y la comprensión profunda del comportamiento humano son tareas que requieren sensibilidad y contexto. Las herramientas de IA pueden ayudar a recopilar datos, pero no pueden brindar contención ni empatía. Según la inteligencia artificial, "la psicología, la terapia ocupacional y el counseling seguirán siendo pilares de un mundo cada vez más tecnológico, pero también más necesitado de conexión real".

Transmitir conocimiento va más allá de enseñar contenidos: implica guiar, motivar y adaptar estrategias a cada estudiante. La IA puede personalizar materiales, pero el vínculo entre docente y alumno sigue siendo fundamental. "El futuro del aprendizaje dependerá de maestros que sepan enseñar a convivir con la tecnología", señaló el modelo consultado.

La inteligencia artificial avanza, pero carreras como medicina, docencia y tecnología siguen siendo fundamentales en el futuro laboral.

4. Construcción y oficios

Más allá de la tecnología y los trabajos digitales, el mundo sigue necesitando manos que construyan, reparen y produzcan. En Argentina y buena parte del mundo, los oficios vinculados a la construcción, la logística y la producción alimentaria mantienen una alta demanda. "Los trabajos que requieren movimiento, precisión manual y adaptabilidad seguirán siendo fundamentales en la economía del futuro", indicó la inteligencia artificial.

5. Profesiones digitales con futuro

La revolución tecnológica abrió una nueva frontera laboral donde la demanda crece más rápido que la oferta. Especialistas en inteligencia artificial, machine learning, big data, desarrollo de software y ciberseguridad son hoy los perfiles más buscados por empresas y gobiernos.

A medida que la automatización se expande, también crece la necesidad de quienes la controlen, integren y supervisen. "La tecnología necesita mentes humanas detrás: programar, proteger y decidir sigue siendo un trabajo de personas", explicó la inteligencia artificial.

Qué dicen los expertos

El reemplazo de la inteligencia artificial es algo que ya está en marcha, pero no de forma uniforme. Mientras algunos trabajos se transforman o desaparecen, otros se fortalecen gracias a su componente humano. Diversos estudios internacionales coinciden en que las profesiones vinculadas con la empatía, la creatividad, el juicio ético y la interacción directa tienen menos riesgo de ser automatizadas.

Uno de los informes más influyentes proviene del MIT Sloan School of Management, que desarrolló el marco “EPOCH” (Empathy, Presence, Opinion, Creativity, Hope). Según sus investigadores, las carreras que exigen empatía, juicio y creatividad —como psicología, educación, liderazgo organizacional o comunicación estratégica— son las más resistentes al reemplazo por IA.

En la misma línea, el McKinsey Global Institute señala en su estudio "Jobs lost, jobs gained" que los sectores más seguros son los de salud, educación y profesiones STEM creativas (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Médicos, enfermeros, docentes y profesionales que solucionan problemas no rutinarios seguirán siendo esenciales porque su trabajo combina conocimiento técnico con contacto humano.

Por último, el informe de Upwork Research sobre los "trabajos que la IA no puede reemplazar" destaca la importancia de la inteligencia emocional y las habilidades manuales especializadas. Allí se ubican carreras como terapeutas, cuidadores, artistas, escritores, electricistas o mecánicos, donde la improvisación y el toque humano son insustituibles.

En resumen, los expertos coinciden: el futuro laboral no dependerá solo del conocimiento técnico, sino de aquello que las máquinas aún no pueden replicar —la empatía, la creatividad y la presencia humana.