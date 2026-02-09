La tendencia que jubila a la mesa ratona del living: práctica, económica y moderna

Una forma de redefinir el living con poco y sin entrar en obra. Es una apuesta funcional y elegante.

El living se despide de los muebles tradicionales y se transforma en un espacio donde la decoración toma múltiples formas. Una tendencia viral nos advierte de esto y nos muestra que el minimalismo también conquistará este lugar de la casa que asociamos con el ocio.

El secreto de esta tendencia se encuentra en su practicidad y estética moderna que se ve reflejada en sus tonos neutros, texturas suaves y una composición equilibrada. Por eso es que la mesa ratona clásica queda atrás y es reemplazada por una pieza flexible como el banco auxiliar.

banco auxiliar paraná muebles Adiós a la mesa ratona. Paraná Muebles. Su funcionalidad y el diseño liviano es indiscutible. En el último tiempo ha ganado popularidad porque te ofrece un asiento extra al mismo tiempo que funciona como una superficie para apoyar cosas, ya sea bandejas con comida, libros, juguetes, control remoto o los pies.

Además, tiene una forma compacta que permite integrarlo fácilmente a cualquier ambiente, transformando el living en uno moderno y descontracturado. Y al ser pequeño, se puede mover fácilmente para liberar espacio rápidamente.

Esta tendencia guarda un cambio cultural que está conquistando cada rincón del hogar. Hoy, las casas modernas son pequeñas y tienen muebles que se pueden usar para diferentes cosas. El objetivo es liberar espacio y no ocupar varios metros cuadrados con muebles que a veces quedan sin usar.