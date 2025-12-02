La tendencia para decorar fiestas de egresados: cómo hacerlo y cuánto cuesta
Todos los detalles para una fiesta espléndida y decoración profesional, sin descuidar tu bolsillo.
Llega el fin de año y las fiestas de egresados comienzan. Muchos se preguntan cómo decorar esta fiesta tan especial para jóvenes y aparecen las dudas. Por suerte, hemos encontrado cuál es la tendencia del momento y te contamos todo lo que tienes que saber para ahorrar dinero y obtener una decoración casi profesional.
La tendencia del momento incluye la creación de espacios temáticos y personalizados que reflejan los intereses de los egresados. Por ejemplo, se puede colocar una alfombra con los nombres de los egresados o carteles con luces para que los agasajados se tomen fotografías.
Te Podría Interesar
Sin dudas, las fotografías son importantes en cualquier fiesta, por eso están en tendencia las áreas para photocall. Estos son espacios decorados para fotos y que incluyen carteles y accesorios que los egresados pueden sostener durante las fotografías. Algunos incluyen frases como “Egresado”, “Lo hicimos”, “Felicitaciones” y mucho más.
Los banderines y globos también son esenciales. Estos pueden tener el nombre de la institución, el número de la promo o el nombre de los egresados. Los globos de diferentes colores, tamaños y formas también son populares. Muchos combinan globos con los números de la promoción para una experiencia más personalizada.
En cuanto a iluminación y centros de mesa, la moda alienta a incorporar farolitos o luces LED pequeñas para crear un ambiente festivo pero elegante. Y en los centros de mesa se colocan pompones, confetis o banderines pequeños que combinen con los bocadillos o vajilla de la mesa.
¿Cuánto cuesta seguir esta tendencia?
Los precios de esta decoración varía pero la mayoría se puede conseguir fácilmente. En Mercado Libre encontramos que el cartel para egresados ronda los 50 mil pesos y los accesorios para fotografías no pasan de los 3 mil pesos. En cambio, los globos temáticos para egresados cuestan desde 10 mil hasta 30 mil pesos, dependiendo de la cantidad de globos que se requieran. Y los centros de mesa luminosos se pueden encontran desde los 26 mil pesos, aunque hay algunas opciones económicas de 8 mil pesos.