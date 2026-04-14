La serie de Netflix inspirada en un caso real que vuelve con su última temporada y promete tensión total

Netflix estrena la última temporada de Rabo de Peixe, una serie portuguesa de suspenso y drama criminal basada en un caso real, aunque con ciertas licencias narrativas. Sus episodios son cortos y un ritmo frenético que prometen mantenerte enganchado hasta el final.

La trama sigue a Eduardo, un joven pescador de las islas Azores que encuentra un barco cargado con toneladas de cocaína. Pero lo que parece su huída de la pobreza, pronto se convierte en su cárcel.

En las temporadas anteriores, Eduardo debe enfrentar las consecuencias del tráfico de drogas y la persecución de las autoridades. Sin embargo, en la temporada final Eduardo vuelve a su isla natal tras tres años de prisión para enfrentar nuevos conflictos políticos y económicos.

La serie cuenta con un total de 19 episodios y su duración varía generalmente entre los 41 y 51 minutos.

El elenco también ha ganado relevancia. Entre sus nombres se encuentra José Condessa, quien ha ganado popularidad e incluso ha trabajado con directores como Pedro Almodóvar. Junto a él se ubican los nombres de Helena Caldeira, Rodrigo Tomás y André Leitão.

El caso real que inspiró a la serie

Lo más llamativo de la serie es que está inspirada en un evento real ocurrido en 2001, cuando un yate que transportaba más de 500 kg de cocaína naufragó cerca del pueblo de Rabo de Peixe, en la isla de São Miguel. Esto provocó que gran parte del cargamento llegara a la costa, alterando la vida de los lugareños.

Rabo de Peixe netflix 2 Netflix se despide de Rabo de Peixe. Netflix

Para quienes desean profundizar en el trasfondo histórico, Netflix cuenta con un documental titulado Marea blanca: La surrealista historia de Rabo de Peixe. El mismo explora los hechos reales detrás de la ficción.