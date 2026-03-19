La Revolución: el sangriento y fantástico giro de Netflix a la historia de Francia

Netflix sorprende en su catálogo con una serie de ocho episodios que revive un hito clave de la historia francesa.

En Netflix siempre hay series sorprendentes e inquietantes. Una producción francesa sacude al género histórico. Se trata de La Revolución, una serie de ocho episodios que promete terror y suspenso puro. Terror gótico y conspiraciones en medio de la historia.

Netflix: de qué se trata “En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

serie Una producción imperdible de Netflix. La serie reinventa y reimagina los eventos de 1789 bajo una óptica de terror y ciencia ficción. Esta producción sumerge a la audiencia en una ucronía donde la tiranía de la nobleza se mezcla con lo sobrenatural.

La trama gira en torno a una misteriosa enfermedad conocida como "sangre azul" que comienza a propagarse entre la aristocracia. Este virus no solo altera el color vital de los nobles, sino que despierta en ellos una sed insaciable de sangre y violencia contra el pueblo.

Los que aman la historia deben saber que el encargado de investigar la patología es Joseph Ignace Guillotin, quien años más tarde fue el creador de la guillotina.