La playa de Chile donde el mar es calmo y se disfruta sin apuro

Hay quienes evitan las playas de Chile porque el mar suele ser profundo y bravo desde la orilla. Sin embargo, no todo el Pacífico se comporta igual. Existen rincones donde el agua es mansa, la pendiente es suave y entrar al mar no implica luchar contra las olas. Uno de esos lugares es La Herradura.

Esta playa ubicada en la ciudad de Coquimbo rompe con el estereotipo clásico del litoral chileno. Gracias a su forma de bahía cerrada, el oleaje es mínimo y el agua se mantiene estable durante gran parte del año, lo que la convierte en una de las mejores opciones para quienes buscan un mar tranquilo. Este destino es ideal para el verano .

La principal característica de La Herradura es su geografía. La playa se extiende dentro de una bahía en forma de herradura que actúa como barrera natural frente a las corrientes y al viento. Esto genera un mar notablemente más calmo que en otras zonas cercanas, incluso en días donde el oleaje es fuerte en playas abiertas.

La pendiente suave permite caminar varios metros dentro del agua sin que cubra por completo, algo poco habitual en las playas chilenas. Por eso es muy elegida por familias, personas mayores y por quienes simplemente quieren flotar, nadar con tranquilidad o refrescarse sin sobresaltos .

A diferencia de otros destinos más alejados, La Herradura es una playa urbana, fácilmente accesible y con servicios completos. En sus alrededores hay restaurantes, alojamientos, supermercados y paseos costeros, lo que permite instalarse todo el día sin complicaciones.

La playa La Herradura se destaca por su bahía cerrada y su mar calmo.

Además, su cercanía con el centro de Coquimbo y con La Serena suma un punto clave: se puede combinar playa por la mañana y compras o paseos urbanos por la tarde, algo muy buscado por turistas argentinos.

Mar sereno y postales únicas en esta playa

La Herradura también se destaca por su paisaje. Al estar encerrada entre cerros, la playa ofrece vistas amplias y atardeceres muy marcados, con el sol cayendo sobre el agua calma. El entorno acompaña esa sensación de quietud que se mantiene incluso en temporada alta.

En días de poco viento, el mar parece una piscina natural, con reflejos suaves y una superficie casi plana. Esa postal explica por qué muchos viajeros repiten este destino y lo recomiendan como una de las playas más amigables del norte chico chileno.

La Herradura es, en definitiva, una playa ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin sobresaltos. Un rincón de Chile donde el Pacífico se muestra dócil, accesible y pensado para bañarse sin miedo a las olas.