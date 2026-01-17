La playa argentina donde el mar alcanza temperaturas caribeñas

Pensar en la Patagonia suele remitir a viento, paisajes agrestes y mar frío. Sin embargo, hay un destino que desafía esa idea instalada y se consolida cada verano como una rareza dentro del mapa turístico argentino. Se trata de Las Grutas , una playa que sorprende por la temperatura de su agua y por una experiencia de baño poco común en la costa atlántica.

Ubicada sobre el golfo San Matías, Las Grutas registra las aguas más cálidas del mar argentino. Durante los meses de verano, la temperatura suele moverse entre los 24 y 26 grados, y en jornadas de calor intenso puede alcanzar picos cercanos a los 27°. Un dato que explica por qué tantos turistas eligen este destino para pasar largas horas dentro del mar.

Durante años circuló una versión popular que atribuye la temperatura del mar a una supuesta corriente tropical proveniente de Brasil. Aunque la explicación suena lógica, no es correcta. El verdadero motivo está en el sistema de mareas que caracteriza a esta zona de la costa patagónica.

Dos veces al día, cuando baja la marea, amplios sectores del lecho marino quedan al descubierto. Esa superficie de arena y roca recibe de forma directa la radiación solar y se calienta intensamente. Cuando el mar vuelve a subir, esa agua templada cubre la playa y genera una sensación térmica inusual: un mar cálido, envolvente y muy agradable, ideal para el baño prolongado.

A esto se suma otro factor clave: la poca profundidad del golfo San Matías en amplias zonas cercanas a la costa. Esa combinación convierte a Las Grutas en un caso casi único dentro del litoral atlántico argentino.

las grutas Las Grutas es la playa argentina donde el mar alcanza las temperaturas más cálidas del verano. Turismo Rio Negro

Grutas, acantilados y playas que cambian con la marea

Más allá de la temperatura del agua, el paisaje es otro de los grandes atractivos. La playa está rodeada de acantilados erosionados por el mar que forman cuevas y cavidades naturales, conocidas popularmente como grutas, y que le dan nombre al lugar.

Cuando la marea baja, la playa se ensancha de manera notable y aparecen piletones naturales de agua templada que funcionan como verdaderas piscinas a cielo abierto. En marea alta, en cambio, el mar gana protagonismo y ofrece condiciones ideales para nadar y flotar durante horas sin sentir frío.

Las Grutas combina esta particularidad natural con una infraestructura turística desarrollada. La ciudad cuenta con una amplia oferta de alojamientos, que va desde hoteles y departamentos hasta campings, además de restaurantes, ferias artesanales y una costanera muy activa durante la temporada estival.

A diferencia de otras playas patagónicas más solitarias, aquí el verano se vive con movimiento. Hay actividades, paseos, propuestas gastronómicas y una vida nocturna moderada, lo que la convierte en un destino elegido tanto por familias como por grupos de amigos.

Las Grutas es, en definitiva, la playa argentina que demuestra que el mar del sur también puede ser cálido. Un rincón de la costa atlántica donde bañarse en aguas que rozan los 27° deja de ser una excepción y se convierte en una de las grandes razones para volver cada verano.