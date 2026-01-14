Al pie de la montaña: el pueblo de Mendoza de aguas termales que es ideal para descansar

Con piscinas termales al aire libre y un paisaje de precordillera, este pueblo se afianza como uno de los más buscados de Mendoza cuando sube la temperatura.

Mendoza tiene una colección de postales que se renueva en cada estación. En verano, además del vino y los paisajes de altura, aparece un destino que combina descanso y naturaleza sin demasiada vuelta. Un pueblo donde se ubican las populares Termas de Cacheuta se ganó ese lugar.

El complejo termal se ubica en un entorno de precordillera, con el Río Mendoza como vecino y la Cordillera de los Andes recortada al fondo. La propuesta es simple: agua caliente, aire libre y tiempo para frenar, aunque sea por unas horas.

Un complejo termal con la cordillera de fondo La particularidad de Cacheuta no está solo en el agua. El diferencial es la escena completa. Las piletas están al aire libre y permiten disfrutar el baño con el paisaje de montaña a la vista. Esa combinación de vapor, roca y cielo abierto explica por qué se convirtió en una parada casi obligatoria para quienes buscan una escapada corta. El complejo cuenta con más de diez piscinas y suma sectores con burbujas termales. También ofrece opciones pensadas para familias, con espacios donde los chicos encuentran su propia diversión y no todo gira en torno al relax de los adultos.

Las termas de Cacheuta. Foto: Web Las termas de Cacheuta. Foto: Web Aunque el gancho principal son las piscinas, el lugar propone más que un chapuzón. Hay acceso a servicios de spa y masajes, además de terapias vinculadas a la relajación. Es un formato que se adapta a distintos planes: desde una salida tranquila en pareja hasta un día completo con niños. El entorno, además, invita a disfrutar el aire libre sin necesidad de grandes exigencias físicas. Entre el río, el paisaje de precordillera y el ritmo más calmo, la experiencia se parece más a “desconectar” que a hacer turismo a las corridas.

Por qué en verano se vuelve un plan fuerte en Mendoza Cuando el calor aprieta, la idea de meterse en agua caliente suena contraintuitiva, pero funciona. En Cacheuta, el baño termal se vive como una pausa, no como una actividad “de pileta” tradicional. La temperatura del agua, sumada al aire de montaña, genera un contraste que muchas personas buscan para descansar. Y hay otro factor: el escenario. Estar en una piscina mientras se ve el perfil de la cordillera, aunque sea a la distancia, cambia el ánimo. Esa sensación de naturaleza cerca, pero sin perder comodidad, es parte del encanto.