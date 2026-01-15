Verano en Brasil: la playa que rompe récord de turistas extranjeros con sus paisajes y agua turquesa

Santa Catarina se consolidó como una de las grandes puertas de entrada del turismo internacional en Brasil y cerró 2025 con cifras que encendieron el optimismo para la temporada estival. Con su combinación en verano de litoral extenso, ciudades con perfil histórico, naturaleza, playa y una oferta que se sostiene más allá del calor.

El estado espera un verano con movimiento intenso. A ese escenario se suma un dato práctico que seduce a quienes llegan por ruta: el combustible suele costar menos que en territorios vecinos, un punto a favor en viajes largos.

Los registros oficiales informaron que Santa Catarina recibió 741.401 turistas extranjeros durante 2025, lo que representó un crecimiento cercano al 50% frente al año anterior, cuando el ingreso rondó los 495.000 viajeros. Diciembre también mostró avance: 89.421 entradas internacionales, un 12,32% más que en el último mes de 2024. La información fue difundida a comienzos de enero por Embratur junto con el Ministerio de Turismo y la Policía Federal.

Argentina encabezó ampliamente el origen de las llegadas , con 464.690 ingresos en el año. Chile se ubicó segundo, con 211.000 turistas, y más atrás aparecieron Uruguay (9.969) y Paraguay (9.768). El estado también capta visitantes de Estados Unidos, que cada temporada suman presencia en sus destinos más conocidos. Con ese mapa, las autoridades locales comenzaron a mirar 2026 como una oportunidad para sostener el impulso y ampliar la diversidad de experiencias ofrecidas.

En Florianópolis, capital del estado y favorito recurrente de argentinos, el pronóstico es ambicioso: cerca de 3 millones de visitantes a lo largo de la temporada, entre brasileños y extranjeros. La conectividad aérea juega un rol central, con 12 vuelos directos internacionales disponibles, además de los enlaces internos. En paralelo, la ciudad incorporó un cambio que impacta en lo cotidiano: el sistema de ómnibus dejará de aceptar efectivo y se implementará la Tarjeta Turista, un plástico con diseños que también funciona como recuerdo.

Para acompañar la demanda, Florianópolis sostiene cinco Centros de Atención al Turista, con personal en varios idiomas. Desde el municipio resaltan que los indicadores previos —ocupación, movimiento aeroportuario y búsquedas vinculadas a eventos— apuntan a una temporada superior a la anterior. La apuesta se completa con planes estatales y locales para fortalecer seguridad, infraestructura, movilidad, limpieza de playas y respuesta sanitaria.

Recomendaciones clave: reservas, peajes, multas y playas monitoreadas

Con la temporada alta, el consejo más repetido es anticipar reservas. Enero y febrero, y sobre todo los días cercanos a Carnaval, suelen llevar a la ocupación al límite en hoteles y alquileres. Las zonas más demandadas, como Jurerê y Balneário Camboriú, tienden a completar cupos temprano, por lo que llegar sin alojamiento asegurado puede complicar la estadía.

Quienes viajan en auto deben considerar peajes en el camino a Florianópolis y, para evitar filas, se sugiere usar un sistema de pago automático mediante tag. También conviene planificar horarios: la ciudad es conocida por embotellamientos en temporada, especialmente al final de la tarde y en vísperas de feriados o fines de semana largos. En la BR-101 ya existen estaciones de carga para vehículos eléctricos, pero el control de velocidad es estricto y las autoridades recomiendan no detenerse en la banquina salvo emergencia. Las infracciones pueden superar los 800 reales, alrededor de 150 dólares al tipo de cambio mencionado en reportes turísticos.

En la playa, hay dos puntos sensibles. Por un lado, el gobierno local publica el monitoreo de balneabilidad del agua. Por otro, se prohíben equipos de sonido en la arena, con sanciones para quienes incumplan. Y para los días de lluvia, Florianópolis sostiene alternativas: el Mercado Público (inaugurado en 1898) combina historia y gastronomía; la Casa da Alfândega reúne artesanías; el shopping Villa Romana ofrece cines y comercios; el Proyecto Tamar permite acercarse a la conservación de tortugas marinas; y el Museo Histórico de Santa Catarina, en el Palacio Cruz e Sousa, suma una visita cultural. Ribeirão da Ilha, con su trazo colonial y restaurantes de mariscos —famosos por las ostras— completa un circuito más calmo, a pocos minutos del centro por la Rodovia Baldicero Filomeno.