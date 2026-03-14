La playa de Brasil con cocoteros, aguas turquesa y ambiente familiar: es ideal para una escapada en marzo

Un lugar escondido en Brasil con actividades acuáticas y un centro gastronómico a pocos minutos. Es ideal para relajarse durante el día.

Cuando el objetivo es viajar para relajarse, la mejor opción es buscar destinos poco conocidos. Si esta es tu situación, hay una playa en Brasil con vistas sorprendentes y clima templado que ha pasado desapercibida pero que puede ser un gran lugar para visitar en una escapada de fin de semana.

La Playa de Antunes es ideal para visitar en marzo. Este mes indica el final de la temporada seca y el inicio de la húmeda, por lo que se registran temperaturas que oscilan entre los 28°C Y 30°C. Además, hay menos turistas que en enero y febrero, ofreciendo un ambiente más tranquilo y con precios más bajos.

playa brasil antunes El lugar de Brasil con playas extensas. Shutterstock Esta playa es conocida como el “Caribe brasileño” por la transparencia de sus aguas, que combinan azul turquesa y verde esmeralda, y la presencia de cocoteros a los costados de cada playa.

¿Qué hacer en este rincón de Brasil? La Playa de Antunes ofrece postales que parecen de película, pero también una amplia variedad de actividades. Entre las más recomendadas por los turistas y habitantes se encuentran las piscinas naturales que se forman durante la marea baja, los paseos en buggy y actividades acuáticas (alquiler de kayaks y tablas de Stand Up Paddle).

playa brasil antunes Playa de Antunes. Shutterstock. Cabe destacar que no es una zona con vida nocturna ya que la mayoría de los servicios de las playas y estacionamientos cierran alrededor de las 17:00 o 17:30. Para disfrutar de restaurantes o bares hay que trasladarse al centro de Maragogi que se encuentra a unos 10 o 15 minutos en auto o taxi.