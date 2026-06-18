La planta que florece cada temporada en la misma maceta y llena de color el jardín

Con podas periódicas y un fertilizante rico en potasio, esta planta garantiza una floración espectacular que perdura años en el mismo recipiente.

Tener plantas con flores es la forma más efectiva de transformar la decoración, aportando vitalidad a cualquier rincón. En este universo existe una planta clásica que se destaca sobre el resto por su capacidad para florecer temporada tras temporada y prosperar durante años en el mismo recipiente.

La planta que florece cada temporada Se trata del geranio. Esta variedad perenne no solo es noble y resistente, sino que exige cuidados tan mínimos que se adapta con facilidad a las manos de cualquier jardinero principiante. Es la alternativa perfecta para convertir una simple maceta en un verdadero espectáculo visual.

Una planta resistente. Fuente: Shutterstock. A diferencia de las flores de estación que cumplen su ciclo y mueren, el geranio es un sobreviviente al paso del tiempo. Aunque durante los meses de invierno suele pausar su crecimiento y entrar en un estado de reposo, basta con que lleguen los primeros rayos de calor para que la planta rebrote con fuerza y renueve su follaje.

Para garantizar que la planta crezca fuerte y prolongue su vida útil por años, es fundamental respetar cuatro pilares de su mantenimiento. Es amante del sol por lo que necesita varias horas de luz solar al día. El encharcamiento es su enemigo, no hay que regar de más.

Además, la maceta debe tener perforaciones para lograr un buen drenaje y poder evacuar así el excedente de agua. Se aconseja realizar podas periódicas eliminando las flores secas y recortando las ramas más alargadas. Esto no solo mejora la estética, sino que estimula el nacimiento de nuevos brotes.