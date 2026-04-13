La película inspirada en hechos reales que sigue emocionando y está en Prime Video

Esta película disponible en Prime Video sigue el viaje de dos hombres muy distintos por el sur de Estados Unidos en plena segregación.

La película está protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali y hoy figura dentro del catálogo de Prime Video en Argentina

Las películas basadas en hechos reales suelen encontrar una fuerza especial cuando no solo cuentan un episodio del pasado, sino que además logran construir un vínculo capaz de sostener toda la historia. Esta película genera sentimientos en quiénes la ven.

En ese terreno se mueve muy bien Green Book, una producción que combina drama, tensión y momentos más cálidos a partir de una relación improbable que se va transformando con el paso del viaje. Hoy, además, figura disponible en Prime Video en Argentina.

La historia se sitúa en 1962 y sigue a Tony Lip, interpretado por Viggo Mortensen, un italoamericano del Bronx que acepta trabajar como chofer del pianista Don Shirley durante una gira por el sur de Estados Unidos. Desde el comienzo queda claro que se trata de dos hombres con mundos, costumbres y miradas muy distintas, pero ese contraste es justamente el que empuja la película y le da buena parte de su fuerza.

classic-journey-green-book-movie-scene-bumwknmqshye23g4 Basada en hechos reales, la historia sigue una gira musical por el sur estadounidense en los años 60 y todo lo que ese recorrido termina revelando. Prime Video A medida que avanzan por distintos estados, la película muestra no solo las diferencias entre ellos, sino también el peso de una época marcada por la segregación racial. Sin caer en un relato puramente solemne, Green Book construye una historia que mezcla incomodidad, aprendizaje y momentos de choque que obligan a ambos personajes a revisar sus prejuicios y su forma de mirar al otro.

Una película que ganó el Oscar en 2019 Uno de sus puntos más fuertes está en la química entre sus protagonistas. Viggo Mortensen y Mahershala Ali sostienen gran parte del tono de la película, que encuentra equilibrio entre el drama y escenas más ligeras sin perder el trasfondo histórico que la atraviesa. Esa combinación hace que la historia avance con fluidez y que el viaje no se sienta solo como un recorrido geográfico, sino también como una transformación personal.