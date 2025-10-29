La nueva tendencia para decorar tu hogar en Navidad: más económico y menos adornos

Necesitás materiales que podés encontrar en casa o que comprás por muy poco en la tienda más cercana. Descubre esta nueva tendencia.

Decorar tu hogar en Navidad es importante para crear un ambiente festivo que evoca recuerdos felices y fortalece los lazos familiares y emocionales. Pero ya no tienes que preocuparte por gastar mucho dinero porque hay una tendencia que te permite ahorrar y decorar tu hogar como experta.

La tendencia de este año es seguir el estilo escandinavo y el movimiento slow living. Esto remite a espacios cálidos, luces tenues y materiales que invitan a bajar el ritmo y disfrutar en tranquilidad. Muchos aseguran que el árbol deja de ser un objeto lleno de accesorios para transformarse en un rincón con calma.

cerámica La tendencia clave para Navidad. Pinterest. La era minimalista ha llegado hasta el árbol de navidad. Las bolas de plástico, las guirnaldas sintéticas y los adornos de un solo uso se reemplazan por elementos naturales, reciclados o hechos a mano. Ahora se profesa la idea de menos es más, y acá te contamos cómo hacerlo.

¿Qué podés agregar para decorar en Navidad? Los imperdibles de esta temporada son adornos de cerámica, una actividad que se ha puesto de moda en el último tiempo. Esto te permite escoger tus formas y pintarlas como quieras. Incluye estrellas, ángeles o corazones, de diferentes tamaños y con colores que inviten a la calma como los pasteles o marrones.