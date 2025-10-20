La Niñera: cómo luce hoy a sus 92 años Renée Taylor, Sylvia Fine en la ficción

Renée Taylor es quien se puso en la piel de Sylvia Fine en La Niñera, la sitcom creada por Fran Drescher.

Una de las que supo sobresalir en La niñera (The Nanny), la sitcom estadounidense creada por Fran Drescher en los '90, fue Renée Taylor. Ella se puso en la piel de Sylvia Fine, la madre de la protagonista (Fran Fine) que se convierte en niñera de tres niños ricos.

En la tira, el personaje es divertido, exagerado y entrañable. Es una madre judía tradicional que siempre se muestra muy unida a su hija. También es obsesiva con la comida y los casamientos. Vive para comer y para casarse, nunca le falta algo para picar en la cartera.

Pasaron más de 30 años desde que Renée Taylor protagonizó la serie La Niñera. Quién es Renée Taylor, Sylvia Fine en La Niñera Renée Taylor nació en 1933 en Nueva York. Antes de La niñera, ya era una actriz y guionista reconocida. Ganó un Emmy en 1973 por su trabajo en televisión. Ha trabajado en cine, teatro y stand-up. Su carrera abarca más de seis décadas. Es admirada por su versatilidad y su estilo cómico.

Su papel en La niñera le dio fama internacional. Ella logró que Sylvia fuera más que un estereotipo. La convirtió en un personaje querido y recordado. Siempre que aparece en pantalla, roba la atención. Representa la voz de la familia. Es directa, graciosa y exagerada. A veces entrometida, pero siempre con buenas intenciones.

En la actualidad, Renée Taylor tiene 92 años.