La Inteligencia Artificial reveló el destino low cost de verano que se impone para las vacaciones de febrero

Hay destinos que bajan sus precios durante este mes y son más convenientes este verano, según reveló la Inteligencia Artificial.

Empieza un nuevo mes y muchas familias aprovechan para salir de vacaciones de verano. En el caso de Argentina este mes tiene una ventaja competitiva con precios que bajan alrededor de un 15% con respecto a enero. La Inteligencia Artificial recomendó algunos destinos.

Las recomendaciones de la Inteligencia Artificial Los informes de consultoras como Ineco ponen a Villa Gesell como la opción más accesible de la temporada 2026. En este caso el presupuesto promedio para una familia es de 2,2 millones de pesos. Los departamentos de dos ambientes se encuentran desde 50 mil pesos la noche, según la Inteligencia Artificial.

En tanto, Mar del Plata sigue siendo uno de los destinos más elegidos por su oferta lo que permite encontrar precios muy competitivos por fuera de las zonas premium. En zonas como La Perla un chalet para 7 personas puede costar 230 mil pesos la noche, mientras que en Güemes los departamentos equipados arrancan desde 70 mil pesos.

tejo Temporada de verano más barata en febrero. Foto: Municipalidad de Villa Gesell. En tanto, el presupuesto familiar está estimado en $2.780.000, más bajo que destinos como Pinamar o Bariloche.

Para estirar más el presupuesto se pueden buscar otras opciones como Necochea y Quequén que tienen amplias playas y precios menores a los de Mar del Plata. En tanto, San Clemente del Tuyú y Las Toninas son los lugares más rendidores del Partido de la Costa, con alquileres desde $75 mil para casas de 3 ambientes en oferta para febrero.