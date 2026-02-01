Vacaciones: 3 lugares escondidos de la Patagonia para visitar en auto en verano

Al norte de Santa Cruz, hay un circuito turístico que sorprende con sus múltiples atracciones y postales bellas.

Durante las vacaciones de verano, cientos de argentinos y turistas visitan los bosques de Bariloche, los glaciares de El Calafate y las ballenas de Puerto Madryn. Pero hay rincones escondidos en la Patagonia que son igual de vistosos y a los que se puede llegar fácilmente en auto.

El circuito turístico que te vamos a recomendar de la Patagonia cuenta con rutas estrenadas en 2022, múltiples atracciones e inigualable belleza. Allí podrás encontrar pinturas rupestres, un lago con un espectacular contraste de azules y la cuenca del río Baker en Chile.

¿Qué hacer en la Patagonia? La primera parada es en el Lago Posadas y Pueyrredón. Lo que más llama la atención es su combinación de tonos azules y su hostería Lagos del Furioso. Con solo nueve habitaciones, el lugar te permite disfrutar de un paisaje único y hacer base para conocer otras atracciones como el Cañón del Río Oro, el Arco de Piedra y la ruta 41.

El Parque Nacional Patagonia es una de las primeras áreas protegidas que cuida de las mesetas. Está repleto de conos volcánicos, cañadones y llanuras con pastizales, pero su principal atractivo se encuentra en las características prístinas del área que colman al lugar de historias de poblaciones pasadas.