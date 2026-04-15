La inteligencia artificial revela el rasgo que más diferencia a millennials y centennials

Según la inteligencia artificial, la gran diferencia entre millennials y centennials está en su relación con la tecnología y cómo impacta en cada generación.

Aunque parezcan simples divisiones de épocas, existen muchos rasgos que caracterizan a los millennials y los diferencian de los centennials. A continuación, te contamos cuál es el rasgo más distintivo que la inteligencia artificial identifica como clave para marcar la diferencia entre estas generaciones.

De lo analógico a lo digital: millennials y centennials en contraste La generación millennial o Generación Y, nacida aproximadamente entre 1981 y 1996, se caracteriza por haber transitado el cambio de lo analógico a lo digital. Son quienes se adaptaron progresivamente a la tecnología, valoran la conectividad, buscan el equilibrio entre trabajo y vida personal y muestran una marcada conciencia social.

La generación centennial o Generación Z, que comprende a los nacidos entre 1996 y 2010, son nativos digitales hiperconectados. Se distinguen por un uso intensivo de redes sociales, pero también por una fuerte conciencia ambiental, una valoración creciente de la salud mental y un enfoque autodidacta que los lleva a aprender de manera independiente en entornos digitales.

Los centennials son la generación laboral más joven. Foto: Freepik La Generación Y y la Z conviven, pero con hábitos digitales distintos. Foto: Freepik La principal diferencia, según la IA En este sentido, la mayor diferencia que distingue la inteligencia artificial es la relación de ambas generaciones con la tecnología. Mientras los millennials fueron incoporandola a lo largo de su vida, los centennials nacieron rodeados de herramientas digitales como smartphones e incluso redes sociales.

Esta brecha se nota especialmente en el consumo de contenido y la comunicación. Los millennials tienden a preferir plataformas más estructuradas y contenidos más extensos, mientras que los centennials se inclinan por formatos breves, visuales y dinámicos, como videos cortos y contenido efímero.