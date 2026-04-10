Lo que la IA y la psicología dicen sobre quienes solo miran redes y nunca suben nada

Scrollear todo el día en redes sociales sin publicar nada es una práctica muy común. Según un estudio de la Universidad Northeastern, este fenómeno se denomina lurkers: observadores pasivos que no comentan ni generan contenido. De hecho, más del 90% de los usuarios en redes sociales encajan en esta categoría. Lo que parece un hábito normal puede tener significados más profundos, según la psicología y la IA.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2024 señala que este comportamiento tiene raíces psicológicas concretas y responde a una combinación de motivaciones internas y externas.

Entre las internas aparece la comparación social: observar los logros ajenos, contar likes y medir el propio contenido frente al de otros genera ansiedad y reduce las ganas de participar, empujando al usuario hacia un rol pasivo.

La preocupación por la privacidad es otro factor clave. Muchos evitan publicar por temor a que su información personal sea mal utilizada o quede expuesta sin consentimiento. Esa desconfianza genera ansiedad y, con el tiempo, disminuye la participación en las plataformas.

A esto se suman factores externos como la sobrecarga de información, la cantidad abrumadora de funciones de las apps y las demandas sociales constantes: responder mensajes, dar likes, comentar, votar. Cuando todo eso supera la capacidad del usuario, aparece la fatiga digital, un estado de cansancio que consolida el hábito de solo mirar sin publicar.

Instagram-Adolescentes - Portada La comparación social y el miedo al juicio ajeno son dos de los principales motivos por los que muchos eligen no publicar nada. shutterstock

Qué dice la inteligencia artificial

Los modelos de inteligencia artificial que analizan el comportamiento digital dan una mirada desde una perspectiva diferente a este tipo de acción, identifican a los lurkers como un perfil estratégico dentro del ecosistema de redes ya que las plataformas se alimentan de la atención de los usuarios, incluso si estos no generan contenido. Quienes miran sin publicar conforman la audiencia que sostiene el sistema: al visualizar, dar un like ocasional o simplemente contar como una vista en una historia, fomentan la visibilidad de los creadores.

Desde este análisis, el observador silencioso no es un usuario fallido, sino una pieza clave del engranaje digital. La IA también detecta en estos perfiles un patrón de consumo más selectivo y menos impulsivo que el del usuario promedio.

Este análisis nos hace pensar en que la clave puede no estar en publicar más, sino en notar cómo nos hace sentir ese hábito. Si ser un observador pasivo en redes se siente liviano, probablemente sea una elección, si genera ansiedad, puede ser momento de revisar el vínculo con las pantallas.