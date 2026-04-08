La flor que gana lugar en jardines y balcones: fácil de cuidar y llena de color todo el lugar

Hay plantas que entran en escena todos los años casi por costumbre. Los geranios son una de ellas. Apenas empieza a sentirse el calor, vuelven a aparecer en ventanas, patios y galerías como si no hubiera discusión posible. Pero en ese paisaje repetido, hay otra flor que desde hace tiempo viene ganando terreno por méritos propios.

No solo porque estalla en colores, sino porque responde bien, pide poco y aguanta el verano con una generosidad que no pasa desapercibida. La petunia, con su aire liviano y su floración persistente, se convirtió en una aliada ideal para quienes quieren alegría visual sin embarcarse en un jardín demasiado exigente.

Parte de su encanto está ahí. Las petunias tienen una capacidad poco común para llenar de vida un espacio en poco tiempo. En macetas, jardineras, canteros o balcones colgantes, funcionan casi siempre bien si se las ubica donde corresponde. Y ese es, justamente, uno de sus grandes secretos: les gusta el sol y se llevan bien con el calor. No es casual. Su origen está en zonas cálidas de Sudamérica, especialmente en regiones de Argentina y Brasil, por eso toleran mejor que otras especies los veranos fuertes y las jornadas largas de luz.

Plantar petunias en abril suele ser una jugada inteligente. Para ese momento, el suelo empieza a tomar temperatura, las heladas ya quedan atrás en muchas zonas y la planta encuentra condiciones favorables para afirmarse antes de entrar en su etapa más explosiva. Si logra desarrollar buenas raíces al comienzo, después responde con una floración sostenida durante toda la temporada cálida. En otras palabras: una decisión sencilla al inicio de la primavera puede traducirse en meses de color intenso, casi sin interrupciones.

Aunque tienen fama de fáciles, conviene no confundirse: no son mágicas, pero tampoco caprichosas. Lo principal es darles muchas horas de sol directo. Cuanta más luz reciben, mejor suelen florecer. Después viene el riego, que debe ser regular, aunque sin excesos. La tierra tiene que mantenerse húmeda, pero nunca saturada, porque el encharcamiento termina dañando las raíces. Ese equilibrio, más simple de lo que parece, suele marcar la diferencia entre una planta que sobrevive y otra que realmente se luce.

Hay además un gesto mínimo que ayuda mucho: retirar las flores marchitas. Es una tarea rápida, casi mecánica, pero favorece la aparición de nuevos brotes y prolonga el espectáculo visual. Por eso muchos jardineros aficionados las eligen una y otra vez. Porque, sin grandes esfuerzos, la planta devuelve bastante. Y en tiempos en los que no sobra ni el tiempo ni la paciencia, esa relación entre belleza y practicidad vale oro.

Color, simbolismo y un plus decorativo

Las petunias no solo funcionan bien; también transmiten algo. En el lenguaje de las flores se las asocia con la calma, la armonía y cierta sensibilidad serena. No tienen la solemnidad de otras especies ni el dramatismo de las flores más exuberantes. Su encanto pasa por otro lado: acompañan, suavizan, hacen más amable un rincón. Según el color, además, pueden sugerir matices distintos. Las blancas suelen vincularse con pureza y paz, mientras que las violetas remiten a admiración y respeto. Por eso regalarlas también tiene una carga simbólica, un gesto afectuoso que apunta más a la cercanía que al impacto.

En términos decorativos, ofrecen una versatilidad que no siempre se encuentra en los geranios. Algunas variedades crecen en forma de cascada, lo que las vuelve ideales para macetas colgantes o jardineras elevadas. Otras sirven para cubrir sectores del jardín, bordear caminos o delimitar espacios con una impronta más suave y natural. Esa flexibilidad les permite adaptarse tanto a terrazas pequeñas como a patios más amplios. Y ahí está otra de sus ventajas: no hace falta tener un gran jardín para disfrutarlas.

Con sol, algo de atención y el momento adecuado para plantarlas, las petunias pueden convertirse en protagonistas absolutas del verano. No tienen la fama histórica de los geranios, es cierto, pero compensan con frescura, movimiento y una explosión cromática difícil de igualar. A veces, la planta que termina cambiando un espacio no es la más clásica, sino la que mejor entiende la estación. Y en ese juego, la petunia tiene mucho a favor.