La comida que ayuda a recuperar músculo después de los 40: lo que muchos olvidan

Perder fuerza no es normal. Con los años, muchas personas notan brazos más débiles, piernas cansadas y menos energía para tareas simples. La masa muscular baja desde los 30 años si no hay actividad física y buena alimentación. La buena noticia es que el músculo se puede recuperar a cualquier edad.

El músculo necesita proteína todos los días. No alcanza con comer “un poco” de carne una vez por semana. El cuerpo requiere una porción de proteína en cada comida para reparar fibras y ganar fuerza. Pollo, pescado, huevos, carne vacuna, lentejas y legumbres ayudan en este proceso.

La carne magra, el pescado, los frutos secos y los huevos son buenas fuentes de proteínas.

Muchos expertos recomiendan una porción similar al tamaño de la palma de la mano. Esa cantidad ayuda a mantener el músculo activo, sobre todo después de entrenar. También es importante repartir la proteína durante el día y no comerla toda junta en una sola comida.

Las grasas saludables también tienen un rol importante. El aceite de oliva, las nueces, semillas, sardinas, salmón y caballa ayudan al cuerpo a producir hormonas relacionadas con la fuerza y la recuperación muscular. Además, aportan energía y ayudan a cuidar articulaciones.

También resulta útil incluir una alimentación equilibrada, rica en proteínas y moderada en carbohidratos. Foto: Archivo También resulta útil incluir una alimentación equilibrada, rica en proteínas y moderada en carbohidratos. Foto: Archivo

Otro error común es dejar los carbohidratos. El músculo necesita energía para entrenar y recuperarse. Frutas, legumbres, avena y arroz son aliados para tener más resistencia y evitar el agotamiento. Comer muy poco también afecta la fuerza.

El entrenamiento es igual de importante que la comida. Hacer ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana ayuda a estimular el crecimiento muscular. No hace falta pasar horas en el gimnasio. Con constancia, el cuerpo responde incluso después de los 50 o 60 años.