La canela en tus plantas: el truco casero que las salva

El secreto barato que protege tus plantas de hongos y plagas. En jardinería casera, la canela funciona como un cicatrizante natural.

Funciona y es simple. La canela también protege tus plantas. Este polvo tiene efecto antifúngico y antibacteriano, algo que muchos jardineros ya usan en casa. Con poca cantidad, ayuda a evitar enfermedades, cuidar raíces y mejorar el estado general de macetas y huertas sin gastar de más.

Canela para plantas: el secreto que pocos usan La canela actúa como un protector natural frente a hongos, uno de los problemas más comunes en plantas de interior y jardín. Cuando la humedad es alta, los hongos atacan rápido. Espolvorear un poco sobre la tierra crea una barrera que reduce ese riesgo.

Otro uso fuerte es en esquejes. Al cortar una rama para plantar, ese punto queda expuesto. Si aplicas canela en la zona, se evita que se pudra. Además, ayuda a que el corte cicatrice mejor, lo que favorece el crecimiento.

plantas, canela La canela es ideal para las plantas. Fuente: IA Gemini. También es útil tras la poda. Cada corte es una puerta abierta a infecciones. Un toque de canela en esa herida protege la planta y reduce la aparición de bacterias. Es un gesto simple que marca diferencia en el cuidado diario.

En trasplantes cumple un rol similar. Las raíces sufren cuando se cambian de maceta. Un poco de canela en la base ayuda a protegerlas del estrés y de posibles hongos en la nueva tierra.