Estos alimentos están detrás del aumento del cáncer de colon en jóvenes

La lista de alimentos que más se vinculan con cáncer de colon. Lo que comes todos los días está elevando el riesgo.

Es serio y crece. La dieta actual suma riesgos que antes no eran tan visibles. Estudios recientes muestran que ciertos alimentos diarios están vinculados con el aumento del cáncer de colon, incluso en menores de 50 años. El problema no está en un exceso puntual, sino en el consumo constante de productos industriales.

Ultraprocesados y cáncer de colon: el vínculo que preocupa Un estudio internacional publicado en The Lancet Oncology analizó datos de 50 países durante décadas. Detectó un aumento de casos en adultos de 25 a 49 años en 27 naciones. En algunas regiones, las tasas alcanzan 17 casos por cada 100.000 habitantes.

Los alimentos ultraprocesados podrían ser dañinos para el cerebro. Foto: Shutterstock Los alimentos ultraprocesados aumentan el riesgo de cáncer de colon. Foto: Shutterstock Los alimentos ultraprocesados aparecen como uno de los factores más señalados. En muchos países, superan el 50% del consumo diario. Este tipo de dieta desplaza opciones frescas y suma aditivos, azúcares y grasas de baja calidad.

Entre los productos más asociados al riesgo están las carnes procesadas. Embutidos, salchichas y fiambres contienen conservantes como nitritos, que se vinculan con daño celular en el intestino. Su consumo frecuente eleva el riesgo con el paso del tiempo.

Cuáles son los embutidos más y menos saludables Foto: Shutterstock Los embutidos también aumentan el riesgo de cáncer de colon Foto: Shutterstock Las bebidas azucaradas también generan impacto. Refrescos y jugos industriales aportan grandes cantidades de azúcar. Esto favorece inflamación y cambios metabólicos que afectan la salud digestiva.