La calle más parisina del país está en Buenos Aires e impacta con sus edificiosde estilo francés

Conocé la calle Arroyo en Buenos Aires: un rincón de estilo francés que se corona como una de las más parisinas del país.

Buenos Aires tiene una calle que recuerda a París y muchos la han catalogado como una de las más elegantes del país. Se trata de la calle Arroyo tiene un trazado curvo, edificios de estilo francés y un atmósfera refinada que llama la atención.

Quienes buscan escapar por un momento a "Europa", la calle está ubicada en el barrio de Retiro, una de las zonas más distinguidas de la provincia de Buenos Aires. Comienza en la intersección Juncal y Esmeralda y llega hasta la Plaza Carlos Pellegrini, donde se conecta con Avenida Alvear.

La calle Arroyo es una "vidriera" de fachadas neoclásicas, mansardas y balcones de hierro forjado, pero el icónico Palacio Estrugamou es su mayor emblema. Además, es el corazón de las galerías de arte de la ciudad y concetras boutiques de diseño y anticuarios.

Dónde está ubicada la calle Arroyo en Buenos Aires. Captura de pantalla de Google Maps A pocos metros sobre calle Suipacha, se encuentra el Museo Fernandez Blanco donde se puede visitar el Patio Andaluz más de grande Buenos Aires. Una actividad perfecta para las vacaciones de invierno y tiene entrada gratuita los miércoles.

La calle recuerda a Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, que había sido propietario de una casa en la zona y tuvo una vida destacada. Partició en la resistencia durante las Invasiones Inglesas, estuvo presente en el Cabildo Abierto y formó parte de las organización institucional del país.