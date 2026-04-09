Kalaripayattu: cómo es este entrenamiento y por qué sorprende al mundo

El Kalaripayattu es considerado uno de los sistemas de combate más antiguos del mundo. Se trata de un arte marcial originario del sur de la India, especialmente en el estado de Kerala. Combina movimientos físicos, técnicas de defensa y ataque, y una fuerte conexión con la disciplina mental.

Hoy, no solo se practica como defensa personal, sino también como una forma de entrenamiento integral del cuerpo. Su origen se remonta a varios siglos atrás, con registros que lo sitúan alrededor del siglo III antes de Cristo. A lo largo del tiempo, fue desarrollado por guerreros locales y maestros que transmitían sus conocimientos de generación en generación. El término “kalari” hace referencia al espacio donde se entrena, mientras que “payattu” significa combate o práctica.

El entrenamiento en Kalaripayattu es exigente y progresivo. Los estudiantes comienzan con ejercicios físicos que mejoran la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. Estos movimientos incluyen saltos, giros y posturas bajas que ayudan a preparar el cuerpo. La práctica constante es clave para avanzar y dominar las técnicas.

Kalaripayattu Kalaripayattu istockphoto A medida que los practicantes adquieren experiencia, incorporan el uso de armas tradicionales. Entre ellas se encuentran el bastón largo, la espada y el escudo, e incluso armas flexibles. Sin embargo, el entrenamiento con armas se introduce solo después de haber desarrollado una buena base corporal y control del movimiento.

El Kalaripayattu se vincula con la medicina Otro aspecto importante del Kalaripayattu es su vínculo con la medicina local, como la Ayurveda. Muchos maestros también conocen técnicas de masaje y puntos vitales del cuerpo. Esto permite no solo mejorar el rendimiento físico, sino también tratar lesiones y favorecer la recuperación de los alumnos.