Jardinería: el truco infalible para revivir una planta en 24 horas

La jardinería es muy amplia y los expertos conocen los mejores secretos caseros para devolverle la vida a las plantas.

Los que están en el mundo de la jardinería conocen trucos y secretos para ayudar a las plantas. Cuando algunas se marchitan y se secan existe un truco casero para revivirlas y devolverles la vida en simples pasos.

Jardinería: paso a paso En primer lugar, hay que eliminar todas las partes muertas porque eso permitirá que la planta concentre su energía en las partes que todavía están vivas y tienen posibilidades de crecer.

Otro truco clave y el más importante es colocar la maceta en un balde o recipiente que tenga agua hasta la mitad o a la altura del macetero. Dejarla sumergida media hora. La tierra absorberá el agua logrando así que las raíces tomen la cantidad que necesiten.

Este abono natural es sumamente importante para salvar las plantas marchitas Foto: Fuente: Shutterstock Jardinería. Las plantas volverán a la vida. Foto: Fuente: Shutterstock Una vez finalizada la rehidratación se retira la maceta del balde y hay que asegurarse de que drene por completo. No debe quedar exceso de agua estancada.

Después se recomienda ubicar la planta en un lugar donde reciba luz brillante, pero filtrada o indirecta. Lo ideal es estimular la recuperación sin someterla a un estrés adicional que le puede causar el sol directo.